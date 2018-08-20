Не плутайте містику з медициною: Супрун розвіяла міф про плацебо

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В. о. міністра охорони здоров'я вказала на важливі фактори

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла про те, що таке ефект плацебо і пояснила, яке він має відношення до здоров'я людини. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун зазначила, що плацебо – це речовина, що не має лікувальних властивостей, але при цьому рекомендується пацієнтам як ліки.

"Ефект плацебо - є він чи ні? Коли ми говоримо про марність застосування гомеопатії та інших неефективних медичних технологій, часто доводиться чути про те, що ефект плацебо все одно буде сприяти одужанню. Поширена думка, що застосування, наприклад, таблеток з цукром замість діючої речовини, якимось чином вплине на головний мозок, а той в свою чергу дасть вказівку організму одужати. Плацебо називають речовину, яка не має лікувальних властивостей, але пацієнту рекомендується як ліки. Феномен, коли людина відчуває себе краще після прийняття такого препарату, називається ефектом плацебо. Здавалося б, що тут поганого? Людина приймає, скажімо, цукор, почуває себе краще, не витрачає багато коштів на лікування, але це так?" - написала в. о. міністра.

Вона розповіла, що ще у 2010 році було проведено дослідження, яке довело, що плацебо не має ніякого клінічного ефекту.

"Ще в 2010 році був проведений КОКРАНОВСКИЙ огляд, в якому вчені досліджували результати 202 клінічних досліджень 60 різними медичними станами. Аналізувалися дослідження, де одна група пацієнтів отримували плацебо, а інша група нічого не отримувала для лікування. Результатом огляду став висновок, що плацебо на має значущого клінічного ефекту, існує лише деякий вплив на симптоми болю і нудоти", - повідомила Уляна Супрун.

Вона зазначила, що плацебо не можна вважати альтернативним методом лікування або нетрадиційною медициною, так як це може завдати шкоди організму.

"Проблеми починаються тоді, коли такі "ліки або медичні технології" позиціонують, як альтернативний метод лікування і вважають однією з причин одужання пацієнта. Результати красномовні. Нещодавнє дослідження наслідків застосування нетрадиційної медицини показало, що прихильники нетрадиційної медицини більш схильні відмовлятися від стандартного лікування і, як наслідок, мають більш високий ризик смерті. Вплив головного мозку на численні фізіологічні функції є добре відомим. Але не існує достовірних даних про те, що він може забезпечувати стійкий терапевтичний ефект. Висновки ж про позитивні результати в лікуванні хвороб тільки завдяки ефекту плацебо є досить маніпулятивними", - вважає в.о. міністра.

Вона навела приклад факторів, які не враховують при використанні плацебо. Так, наприклад, Супрун вказала на те, що організм з деякими захворюваннями справляється сам.

"1. Одужання відбувається завдяки природним процесам в організмі. Існують хвороби, з якими наш організм може впоратися сам, наприклад, застуда. Середня тривалість захворювання складає 3-7 днів і почавши прийом плацебо (наприклад, гомеопатії) на 2-3 день захворювання пацієнт починає відчувати себе краще на наступні дні саме за природний перебіг захворювання, а не через дію препарату", - пише в. о. міністра.

Також вона зазначила, що не враховується той фактор, що пацієнт міг спочатку приймати ефективні препарати, а потім перейшов на плацебо.

"2. Діють ефективні медичні препарати, які приймає пацієнт разом з альтернативними - наприклад, таблеткою з цукру або водної ін'єкцією. Відчуття поліпшення самопочуття, яке дають ліки, в деяких випадках може відбуватися не відразу, а через певний час після лікування. Якщо людина брала ефективні ліки, а потім перейшла на плацебо, то дякувати за одужання зазвичай потрібно саме першому варіанту. Наприклад, онкохворий пацієнт міг приймати ефективні протипухлинні засоби, а також різноманітні альтернативні засоби. І після досягнення ремісії він буде неправильно вважати (і іншим говорити хворим), що це сталося саме з-за якихось "магічних настоянок", - повідомляє Супрун.

Ще один фактор, на який вказує в. о. міністра, це те, що з допомогою плацебо людина може менше відчувати біль шляхом самонавіювання, однак, це не усуває її першопричину.

"3. Знижуються або зникають симптоми, шляхом суб'єктивного сприйняття людини. Якщо людина вірить в те, що фальшиві ліки можуть бути справжніми, то це може полегшувати симптоми болю. Однак плацебо не може ліквідувати хворобу, тому що не діє на її першопричину. Свідомість і ефект плацебо не може зменшити пухлину або знизити рівень холестерину в крові. З цим можуть впоратися тільки ліки з доведеною ефективністю", - пишуть Супрун.

Вона пояснює, що не потрібно категорично відмовлятися від плацебо і вважає, що потрібно міняти підхід до такого виду лікування. І замість пустої таблетки, ефектом плацебо може стати доброзичливі відносини між пацієнтом і лікарем.

"Але що робити з позитивними показниками плацебо? Чи означає це, що ми повинні їх відкинути? Звичайно, ні. Однак важливо змінювати сам підхід у використанні ефекту плацебо. Вчені визначили, що краще цей ефект зумовлюють не фальшиві ліки, а контекст, в якому пацієнт отримує лікування. Це добрі стосунки з лікарем, місце, де надається допомога, увага персоналу, позитивна установка на лікування. Колір і назва препарату і поведінку людей, які поруч, також спрацьовують. Саме ці умови, а не препарат без жодної молекули діючої речовини, як гомеопатія, допомагають посилити лікувальний ефект, і пройти шлях до одужання або зменшення симптомів. Тому вчені пропонують називати це дією ефекту плацебо, а контекстуальним ефектом. Це допоможе більш раціонально ставитися до процесу одужання і не плутати містику з медициною", - вважає Уляна Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна