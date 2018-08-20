Супрун рассказала, как сохранить баланс между работой и личной жизнью

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Супрун дала несколько советов, как лучше управлять работой и свободным временем

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как правильно держать баланс между работой и личной жизнью. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Супрун обратила внимание, что большую часть своей взрослой жизни люди проводят на работе.

По ее словам, когда работа и личная жизнь находятся не в равновесии - уровень стресса растет. Кроме того, люди, которые перерабатывают, менее склонны следить за своим здоровьем, устают, недосыпают и часто питаются малопоживною едой.

Уляна дала несколько советов, как лучше управлять работой и свободным временем.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нужно управлять своим временем и реалистично оценивать свои силы.

"Если не имеете времени и ресурсов - лучше откажитесь или делегируйте рабочие задачи, с которыми не сможете справиться. Это поможет сохранить время и качественно выполнить вашу работу. Старайтесь эффективно организовать бытовые задачи - стирка или уборка. Часто они забирают много времени, которое можно было бы использовать более продуктивно", - советует глава Минздрава.

Планировать все события и вести список дел.

И. о. министра считает, что эффективное планирование поможет лучше сфокусироваться на задачах и оставить время на семейные дела.

Учиться говорить "нет".

"Если на работе вас просят выполнить дополнительное задание - внимательно подумайте. Взвесьте время и усилия, которые вам потребуются для выполнения этой просьбы. Не надо стесняться отказывать. Исполнение просьб из чувства вины или обязательства может забрать ваше личное время, которое вы могли бы потратить на вещи, которые имеют больший смысл для вас", - говорит Уляна.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Надо делать производительный перерыв.

"Большинство людей могут поддерживать максимальный уровень концентрации не более 90 минут. После этого значительно снижается умение обрабатывать информацию", - говорит Супрун. Она советует, что лучше делать физические упражнения во время перерыва или просто немного подвигаться.

Оставлять работу на работе.

"Важно отделять рабочее время от личного. Поэтому стоит создать своеобразные правила, когда работа и личная жизнь не должны пересекаться. Помните, здоровый образ жизни имеет важное значение для преодоления стресса и достижение баланса между работой и личной жизнью. Питайтесь полноценно, оставляйте время на сон, физическую активность и общение с семьей", - подытожила глава Минздрава.

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