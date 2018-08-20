Супрун розповіла, як зберегти баланс між роботою і особистим життям

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Супрун дала декілька порад, як найкраще керувати роботою та вільним часом

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як правильно тримати баланс між роботою і особистим життям. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Супрун звернула увагу, що більшу частину свого дорослого життя люди проводять працюючи.

За її словами, коли робота та особисте життя знаходяться не в рівновазі - рівень стресу зростає. Крім того, люди, які перепрацьовують, схильні менше слідкувати за своїм здоров‘ям, втомлюються, недосипають та часто харчуються малопоживною їжею.

Уляна дала декілька порад, як найкраще керувати роботою та вільним часом.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Потрібно керувати своїм часом і реалістично оцінювати свої сили.

"Якщо не маєте часу та ресурсів - краще відмовтесь або делегуйте робочі завдання, з якими не зможете впоратись. Це допоможе зберегти час та якісно виконати вашу роботу. Намагайтесь ефективно організувати побутові завдання - прання чи прибирання. Часто вони забирають багато часу, який можна було б використати більш продуктивно", - радить глава МОЗ.

Планувати всі події та вести список справ.

В. о. міністра вважає, що ефективне планування допоможе якнайкраще сфокусуватись на завданнях та залишити час на сімейні справи.

Вчитися говорити "ні".

"Якщо на роботі вас просять виконати додаткове завдання - уважно подумайте. Зважте час та зусилля, які вам потрібні для виконання цього прохання. Не треба соромитися відмовляти. Виконання прохань з відчуття вини або зобов‘язання може забрати ваш особистий час, який ви могли б витратити на речі, що мають більший сенс для вас", - зауважує Уляна.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Треба робити продуктивні перерви.

"Більшість людей можуть підтримувати максимальний рівень концентрації не більше 90 хвилин. Після цього значно знижується вміння обробляти інформацію", - каже Супрун. Вона радить, що найкраще робити фізичні вправи під час перерви чи просто трішки порухатися.

Залишати роботу на роботі.

"Важливо відокремлювати робочий час від особистого. Тому варто створити своєрідні правила, коли робота та особисте життя не мають перетинатись. Пам’ятайте, здоровий спосіб життя має важливе значення для подолання стресу та досягнення балансу між роботою та особистим життям. Харчуйтесь повноцінно, залишайте час на сон, фізичну активність та спілкування з сім'єю", - підсумувала глава МОЗ.

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