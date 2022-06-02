Вкусный тирамису за 20 минут: безопасный рецепт без сырых яиц
Рецепт тирамису (freepik.com)
Если вы хотите полакомиться популярным итальянским десертом тирамису, но боитесь за свое здоровье из-за сырых яиц - не переживайте, ведь его можно приготовить и без них. Для этого вам понадобится всего 20 минут.
Рецептом поделилась фуд-блогер Anny Cooking.
Ингредиенты на форму:
- ~24-26 шт савоярди
- 300 мл крепкого кофе
- 50 мл амаретто/бейлиса/рома
- 300 мл холодных сливок 33%
- 500 г холодного маскарпоне
- 100 г сахарной пудры
- какао для посыпки
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Приготовление:
- Завариваем кофе, смешиваем с алкоголем, оставляем остывать.
- Взбиваем до мягких пиков очень холодные сливки, добавляем пудру, холодный маскарпоне, взбиваем до однородности.
- 40% крема (меньше половины) перекладываем в кондитерский мешок, если хотите делать пимпочки сверху.
- Выкладываем в форму первый слой савоярди, смоченных в кофе, выкладываем почти весь крем, что остался в миске. Сверху на крем выкладываем еще слой савоярди, смазываем кремом, и сверху кондитерским мешком выкладываем пимпочки из крема.
- Кладем торт в холодильник (лучше всего на ночь), минимум на 4-5 часов (он так хорошо будет держать форму), для подачи посыпаем какао.
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