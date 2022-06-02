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Вкусный тирамису за 20 минут: безопасный рецепт без сырых яиц

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 14:09
Вкусный тирамису за 20 минут: безопасный рецепт без сырых яиц Рецепт тирамису (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Если вы хотите полакомиться популярным итальянским десертом тирамису, но боитесь за свое здоровье из-за сырых яиц - не переживайте, ведь его можно приготовить и без них. Для этого вам понадобится всего 20 минут.

Рецептом поделилась фуд-блогер Anny Cooking.

Ингредиенты на форму:

  • ~24-26 шт савоярди
  • 300 мл крепкого кофе
  • 50 мл амаретто/бейлиса/рома
  • 300 мл холодных сливок 33%
  • 500 г холодного маскарпоне
  • 100 г сахарной пудры
  • какао для посыпки


Приготовление:

  • Завариваем кофе, смешиваем с алкоголем, оставляем остывать.
  • Взбиваем до мягких пиков очень холодные сливки, добавляем пудру, холодный маскарпоне, взбиваем до однородности.
  • 40% крема (меньше половины) перекладываем в кондитерский мешок, если хотите делать пимпочки сверху.
  • Выкладываем в форму первый слой савоярди, смоченных в кофе, выкладываем почти весь крем, что остался в миске. Сверху на крем выкладываем еще слой савоярди, смазываем кремом, и сверху кондитерским мешком выкладываем пимпочки из крема.
  • Кладем торт в холодильник (лучше всего на ночь), минимум на 4-5 часов (он так хорошо будет держать форму), для подачи посыпаем какао.

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