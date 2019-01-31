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Всего 10 минут в день: Супрун рассказала, чем можно заменить утреннюю пробежку

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 14:32
Всего 10 минут в день: Супрун рассказала, чем можно заменить утреннюю пробежку
Коллаж РБК-Украина

Она объяснила, для каких заболеваний подойдет такая физическая нагрузка

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала украинцам, чем можно заменить ежедневные пробежки. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что есть еще один вид активной деятельности, которым в отдельных случаях можно заменить тренировки – это обычная ходьба.

По словам Супрун, чтобы получать пользу для здоровья, достаточно 10-минутной прогулки ежедневно в активном темпе (в среднем 5 километров час).

Она посоветовала не ориентироваться на модные фитнес-трекеры и не считать количество шагов, а увеличивать темп и интенсивность.

Супрун отметила, что ежедневные прогулки пешком прекрасно тренируют сердце и сосуды, улучшают аэробные возможности организма, влияют на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел, уменьшают стресс и тревожность, помогают поддерживать здоровый вес.

Она объяснила, что при малоподвижном образе жизни организм буквально выключается – замедляется обмен веществ, который влияет на нашу возможность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости.

И. о. министра порекомендовала всем, у кого есть высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, диабет, лишний вес или ожирение, стресс и тревожность, нарушения опорно-двигательного аппарата – обязательно ежедневно гулять пешком.

Всего 10 минут в день: Супрун рассказала, чем можно заменить утреннюю пробежкуВсего 10 минут в день: Супрун рассказала, чем можно заменить утреннюю пробежку

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, к чему приводит дефицит йода в организме.

А также рассказывали о том, что Супрун назвала напитки, которыми можно запивать лекарства.

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