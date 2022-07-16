16 июля: что строго нельзя делать сегодня, приметы, у кого именины

В этот день наши предки начинали собирать семена мака.

16 июля православные вспоминают святых Мокия и Марка, которые пострадали во имя Иисуса Христа в IV столетии.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.

Наши предки по традиции начинали с похода в церковь, где молились святым Мокию и Марку – мученикам, которые пострадали за свою веру во времена правления императора Максимиана.

Мокий и Марк повторили судьбу многих христиан. За веру они были схвачены и представлены перед судом. Их заставляли предать Всевышнего и поклониться языческим идолам. Они не пожелали подчиниться приказу, поэтому святых сначала предали пыткам, а затем казнили через обезглавливание.

С этого дня люди готовились к празднованию Макового Спаса. Коробочки с семенами мака аккуратно срезали и оставляли на солнце сушиться, чтобы затем вплести их в букет. Освященный мак считается сильным оберегом от злых духов.

Прадеды в Маков день еще формировали сенные стога, последний из которых обязательно разбрасывали. Во время дождя могли вывести на луг детей, которые умоляли дождь закончиться, ведь сену нужно хорошо просохнуть.

Народные приметы этого дня

Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Комары летают роем – к хорошей погоде.

Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину – к хорошей погоде.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя злиться и предаваться унынию, жалеть себя и плакать.

Не стоит 16 июля заниматься домашним хозяйством. Это разрешалось только нищим и вдовам.

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя есть мясо и молочные продукты.

Лучше не планировать путешествия

Именины в этот день отмечают

День ангела празднуют Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.