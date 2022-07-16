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16 липня: що строго не можна робити сьогодні, прикмети, у кого іменини

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Субота 16 липня 2022 06:01
16 липня: що строго не можна робити сьогодні, прикмети, у кого іменини Яке відзначається свято 16 липня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

16 липня православні згадують святих Мокія і Марка, які постраждали в ім'я Ісуса Христа в IV столітті.

У цей день наші предки починали збирати насіння маку.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Наші предки за традицією починали з походу до церкви, де молилися святим Мокію і Марку – мученикам, які постраждали за свою віру в часи правління імператора Максиміана.

Мокій і Марк повторили долю багатьох християн. За віру вони були схоплені і представлені перед судом. Їх змушували зрадити Всевишнього і поклонитися язичницьким ідолам. Вони не побажали підкоритися наказу, тому святих спочатку зрадили тортурам, а потім стратили через обезголовлення.

З цього дня люди готувалися до святкування Макового Спаса. Коробочки з насінням маку акуратно зрізали і залишали на сонці сушитися, щоб потім вплести їх в букет. Освячений мак вважається сильним оберегом від злих духів.

Прадіди в Маків день ще формували сінні копиці, останній з яких обов'язково розкидали. Під час дощу могли вивести на луг дітей, які благали дощ закінчитися, адже сіну потрібно добре просохнути.

Народні прикмети цього дня

  • Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.

  • Комарі літають роєм - до гарної погоди.

  • Павук виходить з гнізда і тче нову довгу павутину – до гарної погоди.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна злитися і вдаватися до зневіри, жаліти себе і плакати.

  • Не варто 16 липня займатися домашнім господарством. Це дозволялося тільки жебракам і вдовам.

  • Не можна пити алкоголь.

  • Не можна їсти м'ясо і молочні продукти.

  • Краще не планувати подорожі

Іменини в цей день відзначають

День ангела святкують Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Пилип, Фома.

Раніше ми писали, за що треба молитися кожен день в липні 2022.

Також ми повідомляли, яка погода буде в липні 2022 в Україні.

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