С 2019 года украинцам прогнозируют глобальные проблемы на рынке труда

Сообщается, что главная причина кризиса одна – демографический спад

C 2019 года помимо социально-политических проблем в Украине может начаться кризис на рынке труда. Молодое поколение активно выезжает за границу, а работодатели неохотно предлагают работу сотрудникам старше 45 лет. Параллельно меняется и глобальный рынок – все больше компаний отказываются от полной рабочей недели, а работникам приходится конкурировать с роботами и программами. О том, как это повлияет на рынок труда в Украине в 2019 году пишет OBOZREVATEL.

Меньше работать и больше зарабатывать

Более ста лет назад в период европейской индустриализации человек был вынужден работать по 13-15 часов в сутки, при этом зарабатывая копейки за низкую квалификацию. Сейчас бы аналогичный объем работ человек выполнял бы при пятидневном графике за 13 часов. Спустя более ста лет в большинстве развитых стран "нормальным" считается 8-часовой рабочий день, а за любую задержку работодатель переплачивает двойную ставку почасово.

Но и это не предел, считают аналитики Международной организации труда. По данным исследования Working time and the future of work, сокращение рабочего дня началось в 1900 году и продолжается до сих пор. И если тогда толчок дала промышленная революцию и появление станков, машин, то в современном мире эту роль может выполнить "цифровизация": поля обрабатывают "умные тракторы", которые сами просчитывают траекторию движения и не нуждаются в водителях, в супермаркетах появляются кассы самообслуживания, а роботизированные программы лишают работы рабочих по всему миру. Такая тенденция сохраняется и даже набирает обороты. Что это значит для трудящегося? Когда всю монотонную работу можно доверить машине, самое время подумать о комфорте. В МОТ уверены, более короткий рабочий день при сохранении уровня зарплат выгоден всем.

"Это даст возможность получить больше рабочих мест, даст возможность современному человеку соблюдать баланс между работой и личной жизнью…" – говорится в отчете организации.

Как трудятся в западноевропейских странах

Интересно, что бизнесмены не страдают от такого явления: работник, который работает в более сжатые сроки, эффективнее использует свое время. А более интенсивная работа и напряженный график приводит к профессиональному выгоранию. Кроме того, такой сотрудник по статистике более здоровый и менее подвержен стрессу. Целый ряд предприятий по всему миру отказались от пятидневки. Яркий пример – берлинская фирма Planio.

В Великобритании местная федерация профсоюзов сделала заявление, что будет добиваться постепенного перехода на четырехдневную рабочую неделю по всей стране. Такую идею поддержала одна из местных партий.

Как показывает опыт последних ста лет, в первую очередь нововведения могут коснуться развитых стран. Во-первых, более высокий уровень ВВП (стоимость произведенных товаров и услуг) дает возможность без особых материальных потерь сократить рабочую неделю. Во-вторых, именно эти страны первыми пользуются плодами четвертой промышленной революции, которая способна в разы упростить любое производство.

Кстати, в Украине уже зарегистрированы предложения о внесении изменений в Кодекс законов о труде. Согласно им, отпуск хотят увеличить на 4 дня (на данный момент – 24 дня). Но при этом продолжительность рабочего дня при заключении дополнительного договора могут увеличить до 12 часов.

Что ждет украинцев в 2019 году?

Главная проблема Украины – демографическая, считает HR-эксперт Татьяна Пашкина. Население стареет, а работодатели до сих пор считают, что соискатели от 45 лет – люди предпенсионного возраста, а не опытные специалисты. Их неохотно берут на работу, но с другой стороны, молодых на всех не хватает.

"На рынке труда у нас будет кризис, потому что сейчас на первый курс у нас попало меньше всего детей за двадцать лет. Вы понимаете, какая конкуренция будет среди работодателей за молодежь", – поясняет Пашкина.

Для примера, в Одесской области насчитывается 641,8 тыс. пенсионеров и всего 596,6 тыс. официально работающих. В самой Одессе еще до 2014-го рождалось более 10 тыс. детей в год. По состоянию за прошлый год – всего 9,4 тыс. В то же время количество умерших выросло с 12,7 до 13 тыс. человек в год.

С каждым годом ситуация обостряется. Количество молодежи сокращается, а вот стариков становится больше. Демографический кризис актуален для многих стран. Но если, к примеру, Германия компенсирует дефицит работающего населения за счет мигрантов из восточной Европы, например, Польши, то Польша привлекает работников из Украины. Сама Украина, учитывая низкий уровень зарплат и войну с Россией, для трудовых мигрантов непривлекательна.

"Проблема заостряется с каждым годом. У кого из работодателей не спроси, все говорят об одном – вменяемого работника, тем более профессионала, найти очень сложно. Что будет в следующем году? Будет примерно такая же ситуация, как и сейчас. Проблема никуда не денется, кризис на рынке труда назревает", – уверен HR-эксперт Александр Белоус.

