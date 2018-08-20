250 единиц техники и 4,5 тысячи военных: яркие фото репетиции парада ко Дню Независимости

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Впервые на Крещатике появились "Джавелины" и "Гром", а также другие новинки военной техники

На выходных и в понедельник в центре Киева были перекрыты улицы: сначала из-за погодных условий, а потом – репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины. Впервые на Крещатике появились "Джавелины" и "Гром". К празднованию главного праздника страны Минобороны привлекли более 4,5 тысяч военнослужащих, а также свыше 250 единиц техники. Styler подготовил красочный фотоотчет с места репетиции.

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Впервые приветствие "Слава Украине — Героям слава" имеет более официальный характер, для четкого и одновременного произношения даже была выделена отдельная репетиция. Кроме того, впервые рядом с бойцами и офицерами были капелланы разных конфессий. Правда, они не маршировали, а остались на том месте, где были их подразделения.

Из обещанных новинок на Крещатике были показаны американские "Джавелины" и контрбатарейные радары, гаубица "Богдана" и ракетный комплекс "Гром", который еще называют "Сапсаном".

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Высока вероятность и того, что во время парада над Крещатиком пролетит боевая авиация — в конце прошлой недели истребители и транспортники усиленно тренировались в небе над окраинами столицы.

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ожидается, что вместе с украинскими военными по Крещатику промаршируют 300 иностранных военнослужащих.

Напомним, что после окончания тренировки, одна из зенитно-ракетных установок "Бук" по пути на место временной дислокации протаранила офисный центр на столичном Подоле.

Ранее мы рассказывали, что в параде ко Дню Независимости Украины примут участие представители 18 стран.

Также мы писали о том, как будут праздновать День Независимости в городах Украины.

Видео: (video.rbc.ua)