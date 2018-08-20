250 одиниць техніки та 4,5 тисячі військових: яскраві фото репетиції параду до Дня Незалежності

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вперше на Хрещатику з'явилися "Джавеліни" і "Грім", а також інші новинки військової техніки

На вихідних та у понеділок у центрі Києва були перекриті вулиці: спочатку через погодні умови, а потім – репетиції військового параду до Дня Незалежності України. Вперше на Хрещатику з'явилися "Джавелини" і "Грім". До святкування головного свята країни Міноборони залучили понад 4,5 тисяч військовослужбовців, а також понад 250 одиниць техніки. Styler підготував барвистий фотозвіт з місця репетиції.

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вперше привітання "Слава Україні — Героям слава" має більш офіційний характер, для чіткої і одночасної вимови навіть була виділена окрема репетиція. Крім того, вперше поруч з бійцями і офіцерами були капелани різних конфесій. Правда, вони не марширували, а залишилися на тому місці, де були їх підрозділи.

З обіцяних новинок на Хрещатику були показані американські "Джавеліни" і контрбатарейні радари, гаубиця "Богдана" і ракетний комплекс "Грім", який ще називають "Сапсаном".

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Висока ймовірність і того, що під час параду над Хрещатиком пролетить бойова авіація — наприкінці минулого тижня винищувачі і транспортники посилено тренувалися в небі над околицями столиці.

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Очікується, що разом з українськими військовими Хрещатиком промарширують 300 іноземних військовослужбовців.

Нагадаємо, що після закінчення тренування, одна з зенітно-ракетних установок "Бук" по дорозі на місце тимчасової дислокації протаранила офісний центр на столичному Подолі.

Раніше ми розповідали, що у параді до Дня Незалежності України візьмуть участь представники 18 країн.

Також ми писали про те, як святкуватимуть День Незалежності в містах України.

Відео: (video.rbc.ua)