43-летняя украинка рассказала, сколько ей платят за вынашивание ребенка для пары из Китая

Украинка вынашивает ребенка для бездетной пары из Китая (фото: pixabay.com)

Жительница Винницы вынашивает ребенка для бездетной пары из Уханя

43-летняя жительница Винницы Ольга Кицена вынашивает ребенка для бездетной пары из китайского города Ухань. За суррогатное материнство она получит 13 тысяч евро. При этом больница заработает минимум в три раза больше.

Женщина призналась, что вынашивает ребенка ради денег. Она отметила, что в клинике познакомилась со многими женщинами, и некоторые из них уже по 2-3 детей рожали для иностранцев. Об этом Кицена рассказала в интервью местному изданию "33-й НОВИНИ".

Она также заявила, что кто-то из суррогатных матерей уже купил квартиру, а кто-то хочет сделать ремонт или открыть свой бизнес.

"И не все там матери-одиночки, как я. У большинства из них есть мужья, которые поддерживают своих жен. Я хотела купить квартиру, думала денег будет больше. Но в итоге получится не более 13-14 тысяч евро. На квартиру хоть и не хватит, но я смогу обеспечить своей дочери репетиторов, спортивные секции, нормальное питание и прочее", - рассказала Кицена, у которой есть 13-летняя дочь.

На вопрос журналистов, почему такая маленькая сумма, она ответила, что сама читала про 30 тысяч евро. Но такую ​​сумму может получить женщина, которая выносила двойню или близнецов. А так за одного ребенка получается тысяч 13 евро. Еще 2 тысячи евро дают на питание на весь период беременности, то есть где-то 6 тысяч гривен в месяц.

"Это мало, как по мне. Клиника оплачивает дорогу при наличии билетов, а в Киев я езжу два раза в месяц. Оплачивают также все анализы, сделанные за пределами клиники. Последний месяц перед родами суррогатным матерям обеспечивают проживание в Киеве - квартиру или отель, а также подъезд на такси в клинику. Ну и конечно, все медицинское обеспечение от препаратов к витаминам - за счет клиники. Думаю, клиника, по меньшей мере, в три раза больше зарабатывает", - добавила женщина.

Напомним, что стало известно, сколько украинки зарабатывают на нелегальном суррогатном материнстве.

Ранее сообщалось о том, что у украинок массово требуют деньги за роды.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук