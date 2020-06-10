43-річна українка розповіла, скільки їй платять за виношування дитини для пари з Китаю

Українка виношує дитину для бездітної пари з Китаю (фото: pixabay.com)

Жителька Вінниці виношує дитину для бездітної пари з Уханя

43-річна мешканка Вінниці Ольга Кицена виношує дитину для бездітної пари з китайського міста Ухань. За сурогатне материнство вона отримає 13 тисяч євро. При цьому лікарня заробить мінімум в три рази більше.

Жінка зізналася, що виношує дитину заради грошей. Вона зазначила, що в клініці познайомилася з багатьма жінками, і деякі з них вже по 2-3 дітей народжували для іноземців. Про це Кицена розповіла в інтерв'ю місцевому виданню "33-й НОВИНИ".

Вона також заявила, що хтось із сурогатних матерів вже купив квартиру, а хтось хоче зробити ремонт або відкрити свій бізнес.

"І не всі там матері-одиначки, як я. У більшості з них є чоловіки, які підтримують своїх дружин. Я хотіла купити квартиру, думала грошей буде більше. Але в результаті вийде не більше 13-14 тисяч євро. На квартиру хоч і не вистачить, але я зможу забезпечити своїй дочці репетиторів, спортивні секції, нормальне харчування та інше", - розповіла Кицена, у якої є 13-річна дочка.

На питання журналістів, чому така маленька сума, вона відповіла, що сама читала про 30 тисяч євро. Але таку суму може отримати жінка, яка виносила двійню або близнюків. А так за одну дитину виходить 13 тисяч євро. Ще 2 тисячі євро дають на харчування на весь період вагітності, тобто десь 6 тисяч гривень на місяць.

"Це мало, як на мене. Клініка оплачує дорогу за наявності білетів, а в Київ я їжджу два рази на місяць. Оплачують також всі аналізи, зроблені за межами клініки. Останній місяць перед пологами сурогатним матерям забезпечують проживання у Києві - квартиру або готель, а також під'їзд на таксі в клініку. Ну і звичайно, все медичне забезпечення від препаратів до вітамінів - коштом клініки. Думаю, клініка, щонайменше, у три рази більше заробляє", - додала жінка.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки українки заробляють на нелегальному сурогатному материнстві.

Раніше повідомлялося про те, що в українок масово вимагають гроші за пологи.

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Автор: Роман Мирончук