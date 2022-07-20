6 частых ошибок во время стирки, которые портят вашу одежду

Во время стирки мы часто допускаем ошибки, портящие одежду. Она неприятно пахнет, приходится стирать по-новому или же пользоваться не очень ароматными вещами. Как же избегать таких огорчений?
Об этом пишет SantePlus.
Это ошибка, связанная с перегрузкой барабана стиральной машины. Слишком заполненная машина делает одежду и другие вещи более влажными и сушатся они намного дольше.
Если вещи недостаточно проветривать во время сушки, там может образоваться влага. Не складывайте все мокрое белье в сушильную машину или же не развешивайте плотно, надеясь сэкономить время и место. Иначе вы получите белье, которое пахнет сыростью.
В холодное время года мы часто сушим одежду в ванной, но это - ошибка. Через некоторое время нехватка воздуха неизбежно повлечет затхлый запах. Лучше уж на балконе или на улице, или же приобретите сушку.
Стиральные машины имеют свойство удерживать влагу, что вызывает образование плесени и стойкий запах. Чтобы избежать этого, протирайте барабан средством (домашним или покупным), а затем запустите цикл стирки, насыпав несколько столовых ложек пищевой соды в ящик для моющих средств.
Фото: Стиральную машину надо вовремя чистить (freepik)
Также не забывайте оставлять дверцу прибора открытой между каждым использованием.
И обязательно очищайте резиновые уплотнители барабана - они могут удерживать грязь и бактерии.
Если вы считаете, что использование большого количества моющего средства сэкономит ваше время и эффективность, подумайте еще раз. Эффект получается обратным - слишком много моющего средства лишь образует пену, которая задерживает грязь и бактерии, вызывающие запах.
Специальные кондиционеры ароматизируют и смягчают, однако частое использование лишь маскирует нежелательные запахи, а не нейтрализует их. Вместо этого желательно отдавать предпочтение уксусу, который обладает дезодорирующим и дезинфицирующим действием.
Если вам трудно отказаться от ароматных свойств ополаскивателей, вы всегда можете налить несколько капель любимого эфирного масла, разведенного в воде.
Ранее мы писали, зачем класть в стиральную машинку лавровый лист.
Также эксперт по уборке показала копеечный средство для выведения любых пятен.