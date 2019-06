7 причин посетить выступление The Chemical Brothers в Киеве

15 июня в Киеве пройдет знаковое событие для всех поклонников электронной музыки. В обширном пространстве МВЦ масштабное шоу представит культовый британский дуэт The Chemical Brothers. Совсем недавно "братья" отправились в мировой тур по мотивам своего нового (девятого) альбома "No Geography". Новое шоу дуэта называют одним из лучших электронных лайвов мира на текущий момент. Увидеть его воочию спешат во всех столицах планеты – от Лондона до Токио. Киев – на очереди! В ожидании яркого действа мы собрали 7 главных причин, по которым увидеть эту программу должны и мы с вами.

Танцоры

Первая причина – это труппа выдающихся танцоров, которые приняли участие в создании шоу. Среди них Акрам Хан – чемпион многих танцевальных баттлов (вы могли его видеть в клипе "братьев" на трек "Galvanize") и Амит Лахав – художественный руководитель Театра Гекко. Для треков из живой программы они поставили невероятную хореографию – микс концептуального контемпа, акробатики, брейкданса и стрит-фанка. С помощью CGI эффектов Акрам Хан превращается в подвижное облако светящихся точек. А труппа Амита Лахава танцует на гигантском экране в невероятных объемных костюмах от Кейт Табор.

The Chemical Brothers

Гигантский экран

Сами участники The Chemical Brothers – Эд Симонс и Тим Роулендс признаются, что не хотят быть в центре внимания на своих выступлениях. С другой стороны, чисто технически они не могут возить с собой одного вокалиста. В их программе синглы, записанные совместно с десятками очень разных известных исполнителей, чьи голоса не спутаешь с другими. Потому роль негласного фронтмена на шоу "братьев" выполняет гигантский экран за сценой. Примечательно, что на экране идет не графика или виджеинг, а предварительно снятые мини-фильмы – специально под каждый трек. Фактически вы смотрите немое кино прямо во время концерта. В этих самых фильмах – множество символов, смысловых ребусов и отсылок, разбирать которые – отдельное удовольствие.

The Chemical Brothers

Роботы

The Chemical Brothers любят удивлять публику неожиданными сюрпризами! Иногда они спускают на публику десятки огромных надувных шаров или устраивают светодымовую завесу с помощью хейзера, лазеров и тумана. Но самый яркий элемент их шоу – роботы исполинского размера. Они вразвалку ходят по сцене и стреляют в толпу лучами красных лазеров из глаз. Сами роботы выглядят в ретро-стиле - словно из сцай-фай комиксов 50-х. Что только добавляет им особого цельнометаллического шарма!

The Chemical Brothers

Постановка

За постановку шоу The Chemical Brothers вот уже 25 лет отвечает творческий дуэт режиссера Адама Свита и инженера Маркуса Лайала. С "братьями" у них уже свой отработанный метод. Адам и Маркус получают новые треки задолго до релиза альбома и думают над образами для экранизации каждой композиции. После они соединяют треки в программе в единое концептуальное шоу по типу театральной постановки. Выходит, вся программа связан единой сюжетной аркой, за которой интересно следить. Шоу по мотивам нового альбома "No Geography" в этом смысле не стало исключением.

Свет

Пространство по бокам экрана и на передней части сцены оборудовано множеством световых приборов. Команда техников из 20 человек, которая ездит в туре с "братьями" проектирует конструкции, на которые закрепляются 70 стробоскопов, 24 лазера и 50 направленных источников света от MegaPointe. Режимы для света программируются заранее. Их пишут на протяжении целого месяца. Впрочем, и это еще не все. The Chemical Brothers любят импровизировать на сцене. Потому светотехникам приходится перенастраивать световые приборы в режиме реального времени. В конечном счете, зритель видит потрясающую картинку, в которой буквально каждая нота и каждый звук синхронизированы с вспышкой света или сменой цветовой гаммы.

The Chemical Brothers - Free Yourself​​​​​​​

Синтезаторы

В процессе записи нового альбома The Chemical Brothers решили вернуться к истокам и достали из архивов те синтезаторы, на которых они создавали свои первые альбомы в середине 90-х. Для этого они фактически оборудовали студию внутри студии с винтажными девайсами. А после переместили ее на сцену для No Geography Tour. Дуэт старается по возможности избегать использования плэйбека и пред записанных дорожек. Большая часть звуков воспроизводится вживую. Для этого The Chemical Brothers приходится возить с собой огромной количество синтезаторов и контроллеров. Их концертный сетап весит более 250 кг (!). И это в эпоху, когда большинство диджеев гастролируют с флэшкой и наушниками. Впрочем, они знают, что делают! Будьте уверены – по части звука живые шоу проекта находятся на запредельно высоком уровне.

The Chemical Brothers - Got To Keep On​​​​​​​

Новый альбом

Наконец, собственно музыка! В апреле текущего года The Chemical Brothers представили альбом "No Geography", выходу которого предшествовала череда захватывающих, резонансных клипов. Это первый полноформатный релиз дуэта за последние без малого пять лет. Фанаты ждали достаточно долго, но ожидания оправдались сполна! Новый альбом называют одним из лучших в богатой дискографии дуэта. А синглы "MAH", "Got to Keep On" и "Free Yourself" уже сейчас можно смело вносить в условный golden hits проекта. Вокруг этих ярких номеров построено обновленное шоу дуэта, ждать которого осталось совсем недолго!

Ранее мы писали о лучших концертах июня, которые пройдут в Киеве.