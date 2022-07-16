7 самых полезных продуктов для наших почек: как предупредить болезни

Для того чтобы продлить себе жизнь, следует заниматься профилактическими действиями. Например, для предупреждения заболеваний почек и мочевой системы нужно есть определенные продукты.
Styler собрал информацию от медиков о самых полезных продуктах для почек.
Этот парный орган играет одну из ключевых ролей в функционировании организма человека. Выполняя роль фильтра для крови, почки перегоняют за сутки больше чем 200 литров крови. Кроме того, почки выводят лишние токсины и жидкости. Также почки выполняют роль регулятора водно-солевого обмена.
Имея дело с таким количеством крови, почки успевают участвовать в производстве красных кровяных телец и регулировании артериального давления.
Эта ягода помогает при большинстве почечных заболеваний, ведь способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса. Все благодаря щелочным соединениям, из которых состоит арбуз. Если у вас есть проблемы с функционированием почек, арбуз может помочь их решить.
Более того полезны даже косточки от арбуза. Из них делают масло, которое употребляется для профилактики камней в почках.
Арбуз помогает вашим почкам (фото: pixabay)
Этот овощ считается низкокалорийным и имеет множество витаминов в своем составе, поэтому тыква полезна для почек в частности.
Тыква способствует очищению почек и мочевого пузыря. Так же полезным является тыквенное семя - из него успешно делают масло, которое тоже положительно влияет на здоровье почек.
Арбуз и тыква полезны для почек (фото: pixabay.com)
Виноград богат калием, который оказывает существенное влияние на наш натриево-калиевый баланс. Кроме пользы почкам, калий помогает сердечно-сосудистой системе.
Если у вас есть склонность к камнеобразованию, то виноград будет хорошей профилактикой, ведь он уменьшает кислотность мочи.
Виноград уменьшает риск получить камни в почках (фото: pixabay.com)
Согласно рекомендациям диетологов идеальная пропорция потребления воды в сутки, это 30 миллилитров на 1 килограмм вашего веса. Следует заметить, что лучше употреблять именно воду, а не чай, кофе или же пиво.
Пить воду очень полезно (фото: pixabay.com)
Эта ягода обладает замечательными бактерицидными свойствами на организм человека, поэтому для профилактики заболеваний почек и мочеиспускательных путей ее рекомендуют среди первых.
Интересно, что даже после термообработки черника не теряет своих полезных свойств.
Почки любят чернику (фото: pixabay.com)
Клюква имеет очень полезные составляющую, а именно - эпикатехин. Благодаря, этому клюква считается лучшей в профилактике цистита.
В такой перечень могут входить:
Зелень богата витаминами, минералами и клетчаткой. Также зелень имеет значительное количество аскорбиновой кислоты, которая способствует хорошей свертываемости крови.
Употребляйте больше зелени (фото: pixabay.com)
Для наших почек морская рыба очень полезна. Как известно, в морской рыбе много кислот омега-3, поэтому такая рыба полезна для сердечно-сосудистой системы, для мозга и нервной системы. Конечно, для почек омега-3 также полезна.
Поэтому для профилактики советуем такие продукты, но если вы имеете боль или дискомфорт, обращайтесь к врачу.
Рыба должна быть в рационе обязательно (фото: pixabay.com)
Ранее мы писали, избыток какого витамина приводит к камням в почках.
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