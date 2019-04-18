Абсолютно невменяемая: в Запорожье беременная накинулась на детей с ножом

В Запорожье беременная женщина в состоянии алкогольного опьянения бросалась на детей с ножом. Инцидент произошел 16 апреля возле магазина "АТБ" на Базарной. Об этом информирует zp_news.

"Женщина нападала на детей с ножом, на вид алкашка, беременная. Девушка, которая была рядом, обездвижила нападавшую женщину. Вызвали скорую так как она беременна, вызвали полицию. Полиция посмотрела на это все и просто отпустила женщину вместе с её мужем", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что женщина валялась на асфальте с ножом и говорила о том, что она на 8 месяце. По приезду скорой особо никаких действий предпринимать не стали. Медики лишь посоветовали правонарушительнице отдыхать и пить больше воды.

Пользователей возмутило поведение будущей матери, однако еще больше шокировала реакция правоохранительных органов, которые совершенно равнодушно отнеслись к произошедшему:

Толку от такой полиции нет.

И что она сможет родить? И как воспитать?

А я считаю, что дело не в полиции, а в обществе, которое уверенно катится вниз.

Жалко будущего ребенка!

Напомним, что в Ужгороде парень бросался ножами с балкона. Свидетели подобного "шоу" не выдержали и позвонили в полицию.

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