Аграрная партия Украины примет участие в выборах в ОТГ 23 декабря 2018 года

Фото: Пресс-служба

В Аграрной партии уверены, что победить в этих выборах смогут

Аграрная партия Украины поставила цель обогнать большинство парламентских политсил и занять на выборах в ОТГ не ниже 3-го места. Решение об участии в местных выборах было принято сегодня, 3 ноября 2018 года, на XVI внеочередном Съезде Аграрной партии, который прошел в Батурине на Черниговщине. Об этом говорится в официальном сообщении на партийном сайте.

В Аграрной партии отмечают, что символично, что партийное будущее решается в городе, который в 17-18 веках был резиденцией гетманов Левобережной Украины и с которым связаны имена Ивана Мазепы, Пилипа Орлика, Кирилла Разумовского и многих других выдающихся фигур. В Батурине принимали сверхважные решения, меняли ход истории. И именно здесь Аграрная партия приняла решение, которые сделают ее команду еще сильнее.

"Мы понимаем, что качественные изменения в стране возможны только при условии перезагрузки власти, которая происходит в несколько этапов. В первую очередь – это выборы в ОТГ. Где Аграрная партия уже стабильно входит в тройку лидеров, опережая большинство парламентских политсил. Далее – президентские и парламентские выборы. И завершится процесс перезагрузки власти местными выборами в 2020 году. Все эти этапы выборов для нас важнейшие. До 2020 года мы должны привести к власти на всех уровнях настоящих хозяев, которые готовы взять на себя ответственность за судьбу своих общин, за судьбу нашей страны", – отмечает Председатель Аграрной партии Юрий Крутько.

В Аграрной партии уверены, что победить в этих выборах смогут, в первую очередь, благодаря сильной партийной структуре.

Фото: Съезд Аграрной партии (пресс-служба)

"Все мы прекрасно понимаем, против каких игроков выходим. Против нас будет и админресурс, и деньги олигархов, и "черные" схемы. Но все это мы уже проходили и в очередной раз готовы победить. Сила Аграрной партии в единстве, в четкой и слаженной работе всех наших партийных организаций. Сегодня мы продолжаем усиливать партийное строительство. В том числе, вскоре созываем региональные партийные конференции в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской, Одесской, Львовской и Черкасской", – отметил заместитель Председателя Аграрной партии Олег Корбан.

В Аграрной партии уверены, что победы на местах обязательно перерастут в победу на выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году.

Напомним, что ЦИК сообщила о начале избирательного процесса в ОТГ 3 ноября.