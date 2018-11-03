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Аграрна партія України прийме участь у виборах до ОТГ 23 грудня 2018 року

STYLERЖиття    03.11.2018 - 15:30
Фото: Прес-служба
Фото: Прес-служба

В Аграрній партії впевнені, що перемогти у цих виборах зможуть

Аграрна партія України поставила за ціль обігнати більшість парламентських політсил і зайняти на виборах до ОТГ не нижче 3-го місця. Рішення про участь у місцевих виборах було прийнято сьогодні, 3 листопада 2018 року, на XVI позачерговому З’їзді Аграрної партії, що пройшов у Батурині на Чернігівщині. Про це йдеться в офіційному повідомленні на партійному сайті.

В Аграрній партії наголошують, що символічно партійне майбутнє вирішується у місті, яке у 17-18 століттях було резиденцією гетьманів Лівобережної України та з яким пов’язані імена Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Кирила Розумовського і багатьох інших видатних постатей. У Батурині приймали надважливі рішення, які змінювали хід історії. І саме тут Аграрна партія прийняла рішення, які зроблять її команду ще сильнішою.

"Ми розуміємо, що якісні зміни в країні можливі лише за умови перезавантаження влади. Яке відбувається у декілька етапів. Першочергово – це вибори до ОТГ. Де Аграрна партія вже стабільно входить до трійки лідерів, випереджаючи більшість парламентських політсил. Далі – президентські та парламентські вибори. І завершиться процес перезавантаження влади місцевими виборами у 2020 році.  Всі ці етапи виборів для нас надважливі. До 2020 року ми маємо привести до влади на всіх рівнях справжніх господарів, які готові взяти на себе відповідальність за долю своїх громад, за долю нашої країни",  – зазначає Голова Аграрної партії Юрій Крутько.

В Аграрній партії впевнені, що перемогти у цих виборах зможуть, в першу чергу, завдяки сильній партійній структурі.

Аграрна партія України прийме участь у виборах до ОТГ 23 грудня 2018 рокуАграрна партія України прийме участь у виборах до ОТГ 23 грудня 2018 рокуФото: Зїзд Аграрної партії (прес-служба)

"Всі ми чудово розуміємо, проти яких гравців виходимо. Проти нас буде і адмінресурс, і гроші олігархів, і «чорні» схеми. Але все це ми вже проходили і вкотре готові перемогти. Сила Аграрної партії у єдності, у чіткій і злагодженій роботі всіх наших партійних організацій. Сьогодні ми продовжуємо посилювати партійне будівництво. В тому числі, невдовзі скликаємо регіональні партійні конференції  у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Одеській, Львівській та Черкаській",  – зазначив заступник Голови Аграрної партії Олег Корбан.

В Аграрній партії впевнені, що перемоги на місцях обов’язково переростуть у перемогу на виборах до Верховної Ради  України у 2019 році.

Нагадаємо, що ЦВК повідомила про початок виборчого процесу в ОТГ 3 листопада.

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