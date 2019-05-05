Активисты "Бессмертного полка" в футболках "ДНР" напали на украинцев Лиссабоне

Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне, которые вышли с критическими плакатами о роли Стална в развязывании Второй Мировой войны, а также о многочисленных жертвах сталинского террора. Инцидент в столице Португалии произошел в воскресенье, 5 мая. Об этом рассказал председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха, а также опубликовал в своем Facebook соответствующие фото и видео.

Он отметил, что пропагандистскую акцию провело российское посольство, Коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организаци левого толка не смотря на предупреждение союза украинцев в ​​Португалии и на письма посла Украины в Португалии Инны Огнивец в муниципальный совет Лиссабона, в которых говорилось о вероятных провокациях при проведении мероприятия.

Садоха рассказал, что представители украинской общины в Португалии узнали из социальных сетей о запланированной акции и также решили принять в ней участие, но с другой целью. Они принесли с собой антисталинские плакаты и акцентировали внимание на нынешней российской агрессии против Украины.

Как видно на одном из снимков, на участнике акции "Бессмертный полк" футболка с символикой террористической группировки "ДНР".

Фото: facebook.com/kozakxp

"Так, со стороны организаторов состоялась агрессия против украинского народа. Были вырваны плакаты, вырванный и разбитый телефон одной украинки и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", - написал он.

Также Садоха подчеркнул, что сегодняшняя пропагандистская акция в Лиссабоне в очередной раз "доказала настоящий характер "Бесмертного полка", а именно: пропаганда агрессии, этнической ненависти и московского шовинизма".

Видео: facebook.com/kozakxp

Как сообщалось, в 2018-м в Кривом Роге 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов в Центрально-Городском районе исполнили песню авторства официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой о российских военных в Сирии.

Также мы писали о том, что в Харькове участники пророссийской акции "Бессмертный полк" заявили, что "Украина - искусственно придуманная страна".

Добавим, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступает за то, чтобы выходной 9 мая перенести на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Также он отметил, что активисты "Бессмернных полков" не редко устраивают всевозможные пророссийские провокации.