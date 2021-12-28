"АЛЛО" заявил о старте новогодней благотворительной акции для подопечных "Таблеточек"

Так, с 24 декабря 2021 года до 31 января 2022 года клиенты, покупатели и все желающие могут приобрести в магазинах "АЛЛО" и на маркетплейсе allo.ua благотворительную наклейку-магнит с изображением лапки черно-оранжевого тигренка, символа нового года, и таким образом сделать огромное доброе дело и помочь детям выздороветь. Стоимость магнита - 5 гривен. За ходом сбора средств можно следить на сайте allo.ua/ua/lapkadolapki.

В феврале 2022 года "АЛЛО" удвоит собранную от продажи магнитов сумму и передаст ее на счет благотворительного фонда "Таблеточки", который помогает юным украинцам бороться за свою жизнь. Каждый благотворительный взнос неимоверно важен; поэтому умноженные компанией средства покупателей помогут детям выздороветь.

"Период новогодних праздников - это время подарков и надежды. В "АЛЛО" начинается время новогоднего чуда для подопечных фонда "Таблеточки". Лучшим подарком для них станет помощь в борьбе с болезнью и шанс на здоровую жизнь. Надеемся, что наши клиенты поддержат такую добрую инициативу АЛЛО и присоединятся к исполнению самой желанной мечты этих детей. Уверен, что эта поддержка станет существенной, и ни один ребенок не останется без необходимой своевременной медицинской помощи", - подчеркнул Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК "АЛЛО".

Компания "АЛЛО" и БФ "Таблеточки" уже имеют опыт совместных проектов. В начале 2021 года компания передала средства индивидуальной защиты на сумму 1 500 000 гривен, а также удвоила средства, перечисленные слушателями благотворительного радиомарафона Радио НВ.

Напомним, "АЛЛО" - маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более чем 140 городах Украины.

"Таблеточки" - благотворительный фонд, который более 10 лет помогает онкобольным детям в Украине. Фонд работает по четырем направлениям: адресная помощь семьям, систематическая помощь детским онкоотделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медицинского персонала. За время работы фонда более 5500 семей получили адресную помощь.