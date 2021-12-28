"АЛЛО" заявив про старт новорічної благодійної акції для підопічних "Таблеточок"

Так, з 24 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року клієнти, покупці та усі охочі можуть придбати в магазинах "АЛЛО" та на маркетплейсі allo.ua благодійну наліпку-магніт із зображенням лапки чорно-помаранчевого тигреняти, символу нового року, та в такий спосіб зробити величезну добру справу та допомоги дітям одужати. Вартість магніту - 5 гривень. За перебігом збору коштів можна стежити на сайті allo.ua/ua/lapkadolapki.

У лютому 2022 року "АЛЛО" подвоїть зібрані від продажу наліпки кошти та передасть їх на рахунок благодійного фонду "Таблеточки", який допомагає юним українцям боротися за своє життя. Кожний благодійний внесок надважливий; тож помножені компанією кошти покупців допоможуть дітям одужати.

"Період новорічних свят - це час подарунків та надії. В "АЛЛО" розпочинається час новорічного дива для підопічних фонду "Таблеточки". Найкращим подарунком для них стане допомога у боротьбі з хворобою та шанс на здорове життя. Сподіваємося, що наші клієнти підтримають таку добру ініціативу АЛЛО та долучаться до здійснення найбажанішої мрії цих дітей. Переконаний, що ця підтримка стане суттєвою, та жодна дитина не залишиться без потрібної вчасної медичної допомоги", - підкреслив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК "АЛЛО".

Компанія "АЛЛО" і БФ "Таблеточки" вже мають досвід спільних проектів. На початку 2021 року компанія передала Засоби індивідуального захисту на суму 1 500 000 гривень, а також подвоїла кошти, перераховані слухачами благодійного радіомарафону Радіо НВ.

Нагадаємо, "АЛЛО" - маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 140 містах України.

"Таблеточки" - благодійний фонд, що понад 10 років допомагає онкохворим дітям в Україні. Фонд працює за чотирма напрямами: адресна допомога сім’ям, систематична допомога дитячим онковідділенням, захист прав дітей та професійний розвиток медичного персоналу. За час роботи фонду понад 5500 сімей отримали адресну допомогу.