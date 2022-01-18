UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Alyosha стала жертвой сексуальных домогательств: "достал из "широких штанин" что-то такое непонятное"

Автор: Styler

Украинская певица Елена Тополя, она же Alyosha решилась на откровенное признание о пережитом домогательстве. Артистка стала объектом пристального нездорового внимания старшеклассника. Это произошло, когда будущей звезде было 13 лет.

О пережитом сексуальном домогательстве Alyosha впервые рассказала в комментарии для "Телеканала LIVE" на YouTube.

В тот день Елена направлялась в гости к подруге, которая жила в соседнем подъезде. В пролете между этажами она заметила парня - старшеклассника.

Alyosha поделилась подробностями сексуального домогательства в юном возрасте (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Он мне не давал выйти. Сначала я думала, мы просто случайно столкнулись, но это было неслучайно – он схватил меня за плечи, держал и, извините, достал из "широких штанин", как говорят, что-то такое непонятное", – поделилась травматичными воспоминаниями Alyosha.

Дальнейшее поведение парня испугало школьницу, а насильник вел себя все более развязано и настойчиво.

"Даже не хочу описывать это, потому что это психически больной человек что-то себе там создал. Он сказал: "Дотронешься – отпущу", – поделилась артистка.

Alyosha стала жертвой сексуального домогательства

Испуганная Alyosha устремилась по лестнице наверх, пытаясь убежать от старшеклассника. Шокированная школьница стала звонить во все квартиры.

"В первую дверь, которая открылась, я забежала и начала закрывать все замки. Я боялась выйти, попросила позвонить домой, чтобы братья за мной пришли", – рассказала, чем закончилась жуткая история певица.

Напомним, что ранее хореограф Алена Шоптенко рассказала о домогательствах во время поездки в метрополитене.

Также о пережитых сексуальных домогательствах вспомнила актриса театра и кино Лариса Руснак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Alyosha