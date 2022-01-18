Alyosha стала жертвой сексуальных домогательств: "достал из "широких штанин" что-то такое непонятное"

В тот день Елена направлялась в гости к подруге, которая жила в соседнем подъезде. В пролете между этажами она заметила парня - старшеклассника.

Alyosha поделилась подробностями сексуального домогательства в юном возрасте (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Он мне не давал выйти. Сначала я думала, мы просто случайно столкнулись, но это было неслучайно – он схватил меня за плечи, держал и, извините, достал из "широких штанин", как говорят, что-то такое непонятное", – поделилась травматичными воспоминаниями Alyosha.

Дальнейшее поведение парня испугало школьницу, а насильник вел себя все более развязано и настойчиво.

"Даже не хочу описывать это, потому что это психически больной человек что-то себе там создал. Он сказал: "Дотронешься – отпущу", – поделилась артистка.

Alyosha стала жертвой сексуального домогательства

Испуганная Alyosha устремилась по лестнице наверх, пытаясь убежать от старшеклассника. Шокированная школьница стала звонить во все квартиры.

"В первую дверь, которая открылась, я забежала и начала закрывать все замки. Я боялась выйти, попросила позвонить домой, чтобы братья за мной пришли", – рассказала, чем закончилась жуткая история певица.