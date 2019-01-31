Американцы показали необычный эффект от лютых морозов: яркое видео

Согласно прогнозу украинского синоптика, уже с начала февраля в Штатах ожидается потепление

В США лютуют аномальные морозы, которые уже забрали жизни по меньшей мере 8 человек. Холода настолько крепкие, что способны на улице превратить кипяток в снег. Американцы в соцсетях демонстрируют этот фокус и активно делятся видео экспериментов.

Как видно на кадрах, если резко перевернуть чашки или кастрюльки и разлить горячую воду, она прямо на лету тут-же замерзает и становится снегом.

Нужно отметить, что экспериментаторы не забывают тепло одеться, и вскоре после "магического" сеанса сразу спешат домой.

Видео: twitter.com/ARobertsjourno

Автор видео рассказал, что бросил стакан кипятка в воздух, когда температура воздуха составляла -27 градусов (по Цельсию).

Видео: twitter.com/DevinWxChase

На этих кадрах показан эксперимент с кипятком на морозе около -22 градусов.

Видео: twitter.com/kellyteese

"В -29 градусов - официально достаточно холодно, чтобы превратить кипящую воду в снег!", - поделился видео еще один американец.

Видео: twitter.com/_cingraham

Видео: twitter.com/partyscnes

Как сообщалось ранее, известный украинский народный синоптик Наталка Диденко призвала СМИ не нагнетать панику из-за аномальных морозов в Штатах и отметила, что уже с начала февраля ожидается потепление.

Также мы писали о том, что 30 января в США из-за сильного снежного шторма Jayden объявили чрезвычайное положение.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина