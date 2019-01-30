Морозный апокалипсис: украинский синоптик приободрил американцев

Иллюстративное фото (twitter.com DandC)

В ближайшее время в Канаде также прогнозируются сильные морозы до -40 градусов

На фоне лютых морозов в США и объявленного чрезвычайного положения из-за сильного снежного шторма Jayden известный украинский народный синоптик Наталка Диденко призвала не нагнетать панику. По ее информации, в Чикаго (сейчас там утро) наблюдается -30... -31 градусов, и в ближайшую ночь температура воздуха опустится до -33... -35 градусов.

Это и станет будет пиком холодов.

Отмечается, что уже с 1 февраля ночью ожидается -18 градусов, днем ​​-5 градусов, а затем придет оттепель.

Диденко раскритиковала информацию в СМИ о страшных картинах морозной катастрофы, в которых говорится об "эвакуации, закрытии школ, мародерах в пустых магазинах, замерзших людях, собачках и котятах".

Синоптик рассказала, что погодные контрасты в Штатах сильные. Поскольку ветер в Чикаго сейчас порывистый, до сильного, то, конечно, ощущения на несколько градусов ниже.

Диденко призывает перестать недобросовестно манипулировать действительно неординарной синоптической ситуацией.

Иллюстративное фото (twitter.com DandC)

"Зимой бывают сильные морозы, однако это не конец света, не глобальное замерзание и не глобальное потепление в отдельно взятой части мира. Киношными кадрами не стоит подменять реальную картину", - говорится в публикации.

Также Диденко добавила, что в Канаде в ближайшее время прогнозируются сильные морозы, ночью на севере возможно до -40 градусов.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в США в результате шторма погибли по меньшей мере 3 человека. В результате ДТП на обледеневших участках дороги погибли два человека, еще один умер под колесами снегоочистительной машины. Вследствие других дорожных происшествий получили ранения 7 человек.

Как сообщалось, 14 января в США из-за снежного шторма в авариях погибли по меньшей мере 7 человек.

Ранее мы писали о том, что в Польше в районе Рысы в ​​Татрах сошла снежная лавина, в результате чего пострадали четыре человека.

Также мы писали о том, что в сети показали видео последствия снежных лавин, которые недавно засыпали Европу и привели к человеческим жертвам.

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Видео: РБК-Украина