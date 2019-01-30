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Морозный апокалипсис: украинский синоптик приободрил американцев

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 17:21
Морозный апокалипсис: украинский синоптик приободрил американцев
Иллюстративное фото (twitter.com DandC)

В ближайшее время в Канаде также прогнозируются сильные морозы до -40 градусов

На фоне лютых морозов в США и объявленного чрезвычайного положения из-за сильного снежного шторма Jayden известный украинский народный синоптик Наталка Диденко призвала не нагнетать панику. По ее информации, в Чикаго (сейчас там утро) наблюдается -30... -31 градусов, и в ближайшую ночь температура воздуха опустится до -33... -35 градусов.

Это и станет будет пиком холодов.

Отмечается, что уже с 1 февраля ночью ожидается -18 градусов, днем ​​-5 градусов, а затем придет оттепель.

Диденко раскритиковала информацию в СМИ о страшных картинах морозной катастрофы, в которых говорится об "эвакуации, закрытии школ, мародерах в пустых магазинах, замерзших людях, собачках и котятах".

Синоптик рассказала, что погодные контрасты в Штатах сильные. Поскольку ветер в Чикаго сейчас порывистый, до сильного, то, конечно, ощущения на несколько градусов ниже.

Диденко призывает перестать недобросовестно манипулировать действительно неординарной синоптической ситуацией.

Морозный апокалипсис: украинский синоптик приободрил американцев

Иллюстративное фото (twitter.com DandC)

"Зимой бывают сильные морозы, однако это не конец света, не глобальное замерзание и не глобальное потепление в отдельно взятой части мира. Киношными кадрами не стоит подменять реальную картину", - говорится в публикации.

Также Диденко добавила, что в Канаде в ближайшее время прогнозируются сильные морозы, ночью на севере возможно до -40 градусов.

Морозный апокалипсис: украинский синоптик приободрил американцев

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в США в результате шторма погибли по меньшей мере 3 человека. В результате ДТП на обледеневших участках дороги погибли два человека, еще один умер под колесами снегоочистительной машины. Вследствие других дорожных происшествий получили ранения 7 человек.

Как сообщалось, 14 января в США из-за снежного шторма в авариях погибли по меньшей мере 7 человек

Ранее мы писали о том, что в Польше в районе Рысы в ​​Татрах сошла снежная лавина, в результате чего пострадали четыре человека

Также мы писали о том, что в сети показали видео последствия снежных лавин, которые недавно засыпали Европу и привели к человеческим жертвам.

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Видео: РБК-Украина

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