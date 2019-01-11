Смертоносные лавины в Европе: люди еле успевают бороться с катастрофой (видео)

Видео: YouTube / Euronews

Всю неделю Европу засыпает лавинами - от яростной силы этой снежной стихии уже пострадали Германия, Австрия и часть Чехии, а жертвами уже стали 14 человек. Снегопадов такой силы не было последние два десятка лет.

Только в Австрии с 5-6 января снежные штормы забрали уже по меньшей мере 8 жизней.

В некоторых регионах перекрытые дороги возникли проблемы с подачей электроэнергии - деревя не выдерживают тяжести снега и падают, повреждая ЛЭП.

Недавно в горах Тейзенберг в Альпах падение дерева привело к гибели женщины.

Видео: YouTube / PressTV

Также закрываются школы. На улицах в некоторых регионах люди появляются только по необходимости.

Сообщается, что половину населения города Альтаусзее в Альпах эвакуировали из-за угрозы схода лавины.

Видео: YouTube / Daily Mail

Самые высокие "красные предупреждения" установлены в Германии и Австрии, и до выходных ожидается еще больше сугробов, как и хаоса на авто- и железных дорогах.

В результате лавин на лыжном склоне в Австрии погиб также 16-летний подросток.

В австрийском городе Хоэнтауэрн за одну ночь в снежную ловушку попали 2 тысячи человек.

Видео: YouTube / Euronews

Борясь в последствиями стихии, люди не забывают и о других пострадавших - спасают диких животных, которые также оказываются в снежном плене. В сети можно увидеть, как в Австрии двое мужчин спрыгнули с поезда и осторожно сгребали снег вокруг серны, пока она не смогла вырваться из "белого капкана".

В восточной Швейцарии на гостиницу в городе Швегальпе обрушилась лавина, в результате чего пострадали минимум три человека.

Иллюстративное фото: лавина (wikimedia.org/dahu1)

Также от снегопадов пострадали и в Словакии.

Предполагается, что в Норвегии жертвами "погодного хаоса" стали четыре человека - сейчас их поиски приостановлены.

Видео: YouTube / Daily Mail

Около Зальцбурга недавно альпинистам удалось спасли 11 немецких туристов - они несколько дней находились в хижине без света и с ограниченной провизией.

Отмечается, что снежный сибирский циклон - виновник этих лавин - продолжает движение в южном направлении.

Синоптики утверждают, что снегопады продлятся еще неделю.

Видео: YouTube / Скелетон, бобслей Украины

В Румынии полиция во вторник обнаружила замороженное тело 67-летнего мужчины на автостоянке в южном городе Слатина после того, как его жена сообщила, что он не вернулся с работы.

Снег пришел и в Грецию, во многих городах школьников освободили от посещения уроков.

Дороги засыпало снегом, также есть обледенение, поэтому поездки стали крайне опасными.

Видео: YouTube / AccuWeather

В Болгарии - аналогичная ситуация.

В Амстердаме задерживали почти 160 рейсов.

Как сообщалось ранее, в Болгарии в результате схода лавины в районе горнолыжного курорта Банско в горах Пирин погибли двое людей. Тела двух сноубордистов были обнаружены на глубине около 1,5 метра в снежной массе.