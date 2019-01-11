Смертоносні лавини в Європі: люди ледве встигають боротися з катастрофою (відео)

Відео: YouTube / Euronews

Весь тиждень Європу засипає лавинами - від лютої сили цієї сніжної стихії постраждали Німеччина, Австрія і частина Чехії, а жертвами вже стали 14 осіб. Снігопадів такої сили не було останні два десятки років.

Тільки в Австрії з 5-6 січня снігові шторми забрали вже щонайменше 8 життів.

У деяких регіонах перекриті дороги виникли проблеми з подачею електроенергії - дерева не витримують ваги снігу і падають, пошкоджуючи ЛЕП.

Нещодавно в горах Тейзенберг в Альпах падіння дерева призвело до загибелі жінки.

Відео: YouTube / PressTV

Також закриваються школи. На вулицях в деяких регіонах люди з'являються тільки по необхідності.

Повідомляється, що половину населення міста Альтаусзеє в Альпах евакуювали через загрозу сходження лавини.

Відео: YouTube / Daily Mail

Найвищі "червоні попередження" встановлені в Німеччині і Австрії, і до вихідних очікується ще більше заметів, як і хаосу на авто- і залізничних дорогах.

В результаті лавин на лижному схилі в Австрії загинув 16-річний підліток.

В австрійському місті Хоентауерн за одну ніч у снігову пастку потрапили 2 тисячі людей.

Відео: YouTube / Euronews

Борючись у наслідками стихії, люди не забувають і про інших постраждалих - рятують диких тварин, які також виявляються у сніговому полоні. У мережі можна побачити, як в Австрії двоє чоловіків зістрибнули з поїзда і обережно згрібали сніг навколо сарни, поки вона не змогла вирватися з "білого капкана".

У східній Швейцарії готелі у місті Швегальпе обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.

Ілюстративне фото: лавина (wikimedia.org/dahu1)

Також постраждали від снігопадів і в Словаччині.

Передбачається, що в Норвегії жертвами "погодного хаосу" стали чотири людини - зараз їх пошуки припинені.

Відео: YouTube / Daily Mail

Біля Зальцбурга нещодавно альпіністам вдалося врятували 11 німецьких туристів - вони кілька днів перебували в хатині без світла і з обмеженою провізією.

Зазначається, що сніговий сибірський циклон - винуватець цих лавин - продовжує рух у південному напрямку.

Синоптики стверджують, що снігопади триватимуть ще тиждень.

Відео: YouTube / Скелетон, бобслей України

У Румунії поліція у вівторок виявила заморожене тіло 67-річного чоловіка на автостоянці в південному місті Слатіна після того, як його дружина повідомила, що він не повернувся з роботи.

Сніг прийшов і до Греції, у багатьох містах школярів звільнили від відвідування уроків.

Дороги засипало снігом, також є обледеніння, тому поїздки стали вкрай небезпечними.

Відео: YouTube / AccuWeather

В Болгарії - аналогічна ситуація.

В Амстердамі затримували майже 160 рейсів.

Як повідомлялося раніше, у Болгарії в результаті сходження лавини в районі гірськолижного курорту Банско в горах Пірін загинули двоє людей. Тіла двох сноубордистів були виявлені на глибині близько 1,5 метра в сніжної маси.