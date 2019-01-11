Смертоносні лавини в Європі: люди ледве встигають боротися з катастрофою (відео)

Відео: YouTube / Euronews
Весь тиждень Європу засипає лавинами - від лютої сили цієї сніжної стихії постраждали Німеччина, Австрія і частина Чехії, а жертвами вже стали 14 осіб. Снігопадів такої сили не було останні два десятки років.
Тільки в Австрії з 5-6 січня снігові шторми забрали вже щонайменше 8 життів.
У деяких регіонах перекриті дороги виникли проблеми з подачею електроенергії - дерева не витримують ваги снігу і падають, пошкоджуючи ЛЕП.
Нещодавно в горах Тейзенберг в Альпах падіння дерева призвело до загибелі жінки.
Відео: YouTube / PressTV
Також закриваються школи. На вулицях в деяких регіонах люди з'являються тільки по необхідності.
Повідомляється, що половину населення міста Альтаусзеє в Альпах евакуювали через загрозу сходження лавини.
Відео: YouTube / Daily Mail
Найвищі "червоні попередження" встановлені в Німеччині і Австрії, і до вихідних очікується ще більше заметів, як і хаосу на авто- і залізничних дорогах.
В результаті лавин на лижному схилі в Австрії загинув 16-річний підліток.
В австрійському місті Хоентауерн за одну ніч у снігову пастку потрапили 2 тисячі людей.
Відео: YouTube / Euronews
Борючись у наслідками стихії, люди не забувають і про інших постраждалих - рятують диких тварин, які також виявляються у сніговому полоні. У мережі можна побачити, як в Австрії двоє чоловіків зістрибнули з поїзда і обережно згрібали сніг навколо сарни, поки вона не змогла вирватися з "білого капкана".
У східній Швейцарії готелі у місті Швегальпе обрушилася лавина, в результаті чого постраждали щонайменше три людини.
Ілюстративне фото: лавина (wikimedia.org/dahu1)
Також постраждали від снігопадів і в Словаччині.
Передбачається, що в Норвегії жертвами "погодного хаосу" стали чотири людини - зараз їх пошуки припинені.
Відео: YouTube / Daily Mail
Біля Зальцбурга нещодавно альпіністам вдалося врятували 11 німецьких туристів - вони кілька днів перебували в хатині без світла і з обмеженою провізією.
Зазначається, що сніговий сибірський циклон - винуватець цих лавин - продовжує рух у південному напрямку.
Синоптики стверджують, що снігопади триватимуть ще тиждень.
Відео: YouTube / Скелетон, бобслей України
У Румунії поліція у вівторок виявила заморожене тіло 67-річного чоловіка на автостоянці в південному місті Слатіна після того, як його дружина повідомила, що він не повернувся з роботи.
Сніг прийшов і до Греції, у багатьох містах школярів звільнили від відвідування уроків.
Дороги засипало снігом, також є обледеніння, тому поїздки стали вкрай небезпечними.
Відео: YouTube / AccuWeather
В Болгарії - аналогічна ситуація.
В Амстердамі затримували майже 160 рейсів.
Як повідомлялося раніше, у Болгарії в результаті сходження лавини в районі гірськолижного курорту Банско в горах Пірін загинули двоє людей. Тіла двох сноубордистів були виявлені на глибині близько 1,5 метра в сніжної маси.