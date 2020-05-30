Аномалии будут продолжаться: синоптики удивили прогнозом погоды на лето

Погода в Украине в последнее время не перестает удивлять жителей страны и синоптики предсказывают и летом продолжение аномалий. Как оказалось, специалисты ожидали, что май станет холодным и дождливым, но вот снега никто не ожидал.

Как объяснил начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, низкие температуры в мае связаны с аномально сухой и теплой зимой.

"Нынешняя погода не аномальна. Мы просто отвыкли от такого мая. Март и апрель были типичными. А вот похожий май был в 1980 и в 1999 годах. С чем это связано? Четко ответить довольно сложно, скорее всего, это произошло из-за теплой и сухой зимы. В природе есть баланс, и погода выравнивается. Прогнозы по поводу того, что май будет более холодным, чем обычно, были. Но он стал еще холоднее, чем ожидалось", - рассказал Билык в комментарии для издания "Рубрика".

Метеоролог добавил, что лето в Украине скорее всего будет обычным и стандартным, сильную жару стоит ожидать не ранее июля.

"Скорее всего, лето будет обычным. В прошлом году было исключение, когда первый месяц лета в Украине был самым теплым. А в Европе – аномально жарким был второй месяц лета. Как правило, среднестатистическое лето начинается с того, что первый месяц не очень жаркий, а далее идет жара. И этот год вряд ли будет отличаться от стандарта", - объяснил Билык.

Специалист отметил, что Украина находится в умеренных широтах, поэтому и климат в стране умеренный.

"Каких-то глобальных климатических проблем в нашем регионе нет, таких, как в других регионах земного шара. Надеюсь, каких-то катаклизмов летом у нас не будет. Какие-то дни будут жаркими, какие-то более прохладными, будет идти дождь. В целом ничего аномального мы не ожидаем", - рассказал метеоролог.

А вот экологи считают, что климатическая система разбалансирована и стоит ожидать увеличения различных погодных аномалий.

"Нынешнюю ситуацию с холодной погодой можно отнести к последствиям изменений климата. Происходит разбалансировка климатической системы и увеличение количества аномалий. Это то, что мы сейчас наблюдаем. Климатологи предупреждают о том, что такие явления будут продолжаться. Поскольку климат меняется, экстремальные погодные явления становятся менее предсказуемыми, более интенсивными и более частыми", - рассказала экологический эксперт, исполнительный директор ОО "Экодія" Наталья Гозак.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики изменили прогноз погоды на июнь и пообещали, что будет холодно.

А также рассказывали о том, что народный синоптик предсказал Украине два месяца дождей летом.