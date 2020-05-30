Аномалії триватимуть: синоптики здивували прогнозом погоди на літо

Погода в Україні останнім часом не перестає дивувати мешканців країни й синоптики передбачають і влітку продовження аномалій. Як виявилося, фахівці очікували, що травень стане холодним і дощовим, але от снігу ніхто не очікував.

Як пояснив начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик, низькі температури в травні пов'язані з аномально сухою і теплою зимою.

"Нинішня погода не аномальна. Ми просто відвикли від такого травня. Березень та квітень були типовими. А ось схожий травень був у 1980 і в 1999 роках. З чим це пов'язано? Чітко відповісти досить складно, швидше за все, це відбулося через теплу та суху зиму. У природі є баланс, і погода вирівнюється. Прогнози з приводу того, що травень буде більш холодним, ніж звичайно, були. Але він став ще холодніше, ніж очікувалося", - розповів Білик у коментарі для видання "Рубрика".

Метеоролог додав, що літо в Україні швидше за все буде звичайним, стандартним, сильну спеку варто очікувати не раніше липня.

"Швидше за все, літо буде звичайним. Минулого року було виключення, коли перший місяць літа в Україні був найтеплішим. А в Європі – аномально спекотним був другий місяць літа. Як правило, середньостатистичне літо розпочинається з того, що перший місяць не дуже спекотний, а далі йде спека. І цей рік навряд чи відрізнятиметься від стандарту", - пояснив Білик.

Фахівець зазначив, що Україна знаходиться в помірних широтах, тому і клімат в країні помірний.

"Якихось глобальних кліматичних проблем в нашому регіоні немає, таких, як в інших регіонах земної кулі. Сподіваюся, якихось катаклізмів влітку у нас не буде. Якісь дні будуть спекотними, якісь більш прохолодними, буде йти дощ. В цілому нічого аномального ми не очікуємо", - розповів метеоролог.

А от екологи вважають, що кліматична система розбалансована і варто очікувати збільшення різних погодних аномалій.

"Нинішню ситуацію з холодною погодою можна віднести до наслідків змін клімату. Відбувається розбалансування кліматичної системи та збільшення кількості аномалій. Це те, що ми зараз спостерігаємо. Кліматологи попереджають про те, що такі явища будуть продовжуватися. Оскільки клімат змінюється, екстремальні погодні явища стають менш передбачуваними, більш інтенсивними та більш частими", - розповіла екологічний експерт, виконавчий директор ГО "Екодія" Наталя Гозак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики змінили прогноз погоди на червень і пообіцяли, що буде холодно.

А також розповідали про те, що народний синоптик передбачив Україні два місяці дощів влітку.