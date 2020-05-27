Синоптики різко змінили прогноз на червень: буде ще холодніше

Погода в Україні в червні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в червні буде помірно теплою, а іноді - відверто холодною

Погода в Україні в червні змусить українців померзнути - принаймні, на початку місяця. В цілому, за попереднім прогнозом синоптиків, перший місяць літа видасться "скромно" теплим, і досить вологим.

Якщо раніше синоптики прогнозували, що тепло в Україну прийде з першими днями літа, то зараз прогноз змінився. Так, ресурс Gismeteo обіцяє, що початок червня буде схожим на кінець травня, але ще холодніше.

Якщо в останні дні весни температура буде в межах +13+20 (залежно від регіону), то в перші п'ять днів червня вірогідні і +11 вдень у Києві, максимум - до +20 на Півдні.

До 6-7 червня стовпчик термометра добереться до +20 і навіть трохи вище, а ось пік температур очікується в середині місяця (+25+29). Друга половина червня обіцяє бути помірно теплою з +18+23 градусами.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)

А ось синоптики Accuweather більш оптимістичні на початок літа. За їхнім прогнозом, в перший тиждень червня температура буде +18+23 градуси. Але істотного тепла протягом місяця, принаймні в столиці, не буде - максимум +26 градусів.

Що стосується опадів, то їхня кількість буде середньою для червня, але перший тиждень місяця обіцяє бути вологим.

Народний синоптик Леонід Горбань вважає, що літо в Україні цього року буде дощовим, принаймні, перші два місяці. А ось у серпні прийде спека і засуха.

Раніше ми писали, що град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай.

Також повідомлялося, що синоптик назвала області, де різко зміниться погода.

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Автор: Світлана Дудукало