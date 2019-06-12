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Антарктида перед тобой: прогуляться по станции "Академик Вернадский" можно через 3D-тур

STYLERЖизнь    12.06.2019 - 23:24
Антарктида перед тобой: прогуляться по станции "Академик Вернадский" можно через 3D-тур
Станция "Академик Вернадский" (фото: wikipedia.org)

В сети появилась виртуальная экскурсия по станции "Академик Вернадский"

3D-тур украинской антарктической станции "Академик Вернадский" теперь появился в сети. Им можно воспользоваться бесплатно и провести виртуальное путешествие внутри здания на сайте Национального антарктического научного центра.

С помощью 3D-тура каждый может подробно рассмотреть станцию ​​как изнутри, так и снаружи. Изображения можно поворачивать на 360 градусов. 3D-тур создал участник сезонной экспедиции 2019 года Юрий Шепета. Монтаж онлайн-продукта сделал метеоролог Денис Пишняк.

По словам Пишняка, монтаж виртуальной экскурсии занял практически год, поскольку пришлось "сшивать" около 21 тысячи фотографий, которые легли в основу 3D-тура.

Антарктида перед тобой: прогуляться по станции &quot;Академик Вернадский&quot; можно через 3D-тур

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Кроме экскурсии по помещениям станции, также есть фотографии ее окрестностей. Парни также сделали и выложили в сеть экскурсию по старой британской базе "Ворди хауз".

Онлайн-экскурсии по станциям "Академик Вернадский" и "Ворди хауз" можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова – это около пяти километров от побережья Антарктиды.

Напомним, что по словам NASA, в Антарктиде может отколоться айсберг площадью в 2 Нью-Йорка. При этом NASA опубликовало сравнительное изображение места, где образовалась Гелловинская трещина.

Ранее сообщалось о том, что от передней части ледника Пан-Айленд в Западной Антарктиде откололся айсберг.

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