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Авторы музыки к голливудским трейлерам порадовали фанатов новыми песнями

Автор: Styler

IWFYLS выпустили новый эмоциональный альбом

Популярная пост-рок-группа I Am Waiting For You Last Summer презентовала эмоциональный альбом "Self-Defense".

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По словам участников коллектива, они записали альбом-исследование о том, что происходит внутри жителя большого города в эпоху повсеместной цифровизации.

Отметим, что участники группы являются авторами музыки для трейлеров голливудских блокбастеров. В их послужном списке работа с Marvel, франшизами "Люди-Икс" и "Мир Юрского периода". Это не могло не сказаться на звучании их нового альбома, в песнях которого можно услышать нарастающий саспенс и массу эффектных технических пируэтов.

Альбом "Self-Defense" от I Am Waiting For You Last Summer

К слову, на весну 2021 года I Am Waiting For You Last Summer запланировали масштабный тур в поддержку "Self-Defense". Артисты обещают приехать и в Киев, где они уже бывали трижды. Кроме того, украинская публика знает IWFYLS по их выступлению на большом фестивале Zaxidfest 2015, который проходил во Львовской области.

Ранее украинская группа посвятил песню 15-летнему патриоту, который погиб от рук пророссийских террористов.

Также мы писали о том, что рок-звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом украинцев и белорусов.

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