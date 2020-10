Автори музики до голлівудських трейлерів порадували фанів новими піснями

Популярна пост-рок-група I Am Waiting for your Last Summer презентувала емоційний альбом "Self-Defense".

За словами учасників колективу, вони записали альбом-дослідження про те, що відбувається всередині мешканця великого міста в епоху повсюдної цифровізації.

Зазначимо, що учасники групи є авторами музики для трейлерів голлівудських блокбастерів. У їхньому послужному списку робота з Marvel, франшизами "Люди-Ікс" і "Світ Юрського періоду". Це не могло не позначитися на звучанні їх нового альбому, в піснях якого можна почути наростаючий саспенс і масу ефектних технічних піруетів.

Альбом "Self-Defense" від I Am Waiting for your Last Summer

До речі, на весну 2021 року I Am Waiting for you Last Summer запланували масштабний тур на підтримку "Self-Defense". Артисти обіцяють приїхати в Київ, де вони бували вже тричі. Крім того, українська публіка знає IWFYLS за їх виступом на великому фестивалі Zaxidfest 2015, який проходив у Львівській області.

