Беда не приходит одна: под Полтавой одноклассники заболели раком

Коллаж РБК-Украина

Дети нуждаются в срочной помощи

По странному стечению обстоятельств сразу двое учеников 6-А Зиньковской ООШ I-III степеней заболели раком. Дорогостоящее лечение родители осилить не могут и просят помощи у украинцев. Об этом информирует Коло.

О беде стало известно около месяца назад:одновременно у обоих детей обнаружили онкозаболевание. У Кости Макухи диагностировали остеосаркому, а у и Инны Москвич - саркому Юинга 2-й стадии.

Неравнодушные люди уже провели три благотворительных ярмарки, чтобы спасти детей. На данный момент уже удалось собрать около 46 тысяч грн, которые сразу перечислили родителям детей.

Фото: (http://kolo.news)

Однако это слишком маленькая сумма для спасения жизней, ведь только за операцию родителям Инны в белорусской клинике выставили сумму в размере 46 тыс долларов. У Кости проблем еще больше - у него обнаружили метастазы. Больная мать не в состоянии помочь ребенку, а отец на заработках за границей. На данный момент для его спасения ищут врачей.

Напомним, что в школе Киева ребенок получил тяжелую травму головы. Мать пострадавшей написала заявление в полицию, она обвиняет школу в неоказании ребенку медицинской помощи.

Мы писали, что участница шоу Голос країни нуждается в дорогостоящем лечении. Кроме проблем со зрением, девочке нужен препарат для стимулирования роста. Три ампулы этих лекарств стоят более 700 долларов.