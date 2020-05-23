Бегите к врачу при появлении этих симптомов: врачи назвали ранние признаки рака

Онкологические заболевания находятся в списке тех болезней, который чаще всего становятся причиной смерти среди украинцев. Первые признаки возникновения опухоли обычно не заметны и часто люди просто не обращают на них внимания.

Медики бьют тревогу, так как рак все чаще стал поражать детей и людей молодого возраста. Врачи из онкологического центра в Великобритании назвал главные признаки рака. При их появлении нужно немедленно обратиться за консультацией к специалисту и пройти обследование.

Изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, которые продолжаются больше двух недель.

Незаживающие раны или царапины, особенно если проверенные средства лечения не помогают.

Необычное кровотечение или выделения.

Утолщение либо комок в районе груди или другой части тела.

Расстройство желудка, которое не проходит в течении трех-пяти дней.

Трудности при глотании, которые не связаны с инфекционными заболеваниями и простудой.

Изменение родинки: изменились размеры, цвет, выпуклость. Резко возросло количество родинок за короткий промежуток времени.

Тяжелый кашель и хрипота на протяжении нескольких недель.

Как отмечают медики, успех в лечении онкологии более вероятен только если болезнь была обнаружена на ранних стадиях и лечение было назначено незамедлительно.

Большинство видов рака можно диагностировать на самой первой стадии заболевания и вероятность того, что болезнь можно победить, вырастает автоматически на 50-75%.

Ранее мы писали о том, что ученые назвали пять видов онкологических заболеваний, которые можно вовремя распознать и полностью вылечить.

