Беспорядки в США: в сети показали жуткие видео мародерств и анархии

Беспорядки в США, которые возникли из-за убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, продолжаются. Если в начале протесты носили мирный характер и люди вышли на улицы, чтобы восстать против рассового неравенства, то вскоре это превратилось в грабеж магазинов, поджигание авто и просто бесчинства.

В сети каждый день появляются видео преступлений людей, которых сейчас в Америке стали называть лутерами (от английского слова "looters"). Среди них есть те, кто доведен до отчаяния экономической ситуацией и классовым неравенством.

Отметим, что в начале мародерства имели место в Миннеаполисе, но потом дошли даже до Нью-Йорка.

Нападения на магазины в США (видео: YouTube)

Магазины после нападений и грабежей остаются полностью разрушенными.

Нападения на магазины в Миннеаполисе (видео facebook.com/alexander.gofman.75)

Очевидцы утверждают, что темнокожие люди с удовольствием грабят магазины, им это интересно. Они подъезжают группами на машинах и уносят оттуда все, что им хочется.

На этом видео показаны грабежи в престижном районе Нью-Йорка Манхэттен.

Также появилось видео, как афроамериканцы нападают на детскую больницу.

Афроамериканцы атакуют больницу (facebook.com/liliya.kirilova.58)

Напомним, Джордж Флойд, которому было 46 лет, умер в больнице после того, как его задерживали полицейские 25 мая. Момент жесткого задержания Флойда, которое произошло 25 мая, попал на видео. На кадрах видно, как полицейский прижимает шею задержанного коленом к асфальту. При этом сам задержанный повторял фразу "Я не могу дышать".

Видео стало доступным через несколько дней после инцидента. Это вызвало волну возмущения и протестов, которые стали неконтролируемыми и переросли в массовые беспорядки.

Кстати, в США арестовали полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда.