Бездушие не знает границ: в Херсоне мать жестоко искалечила собственного ребенка

В Херсоне за последнее время произошло два вопиющих инцидента: неадекватные родительницы были замечены за издевательствами над собственными детьми. Об этом сообщает издание Херсонцы.

Первый случай произошел, когда в областном центре подвыпившая родительница в поисках приключений потащила с собой семимесячную дочку. У магазина на улице Циолковского женщина ее уронила и ребенок сильно ударился об асфальт. В детскую областную больницу девочку отвезли с черепно-мозговой травмой.

Второй инцидент произошел в селе Степановка под Херсоном. Семилетняя девочка только пришла в школу и учителя тут же обнаружили, что все тело и лицо ребенка были покрыты синяками и ссадинами. Школьница из проблемной семьи рассказала им, что ее без причины избивала мать.

Иллюстративное фото (pixabay)

Девочке оказали медицинскую помощь, а злоумышленница будет отвечать по закону за нанесение телесных повреждений и невыполнение родительских обязанностей.

Напомним, что в Тернополе мужчина напал на бывшую жену, выкрал ребенка, забрал все деньги и скрылся. На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение преступника и проводят расследование.

Ранее мы сообщали о том, что появились новые подробности о человеке, который убил посетителя супермаркета "Сильпо" одним ударом. Недавно полиции удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Во время обыска правоохранители изъяли одежду, в которой он был на месте преступления.

А также мы рассказывали о том, что стала известна причина, почему керченский стрелок Росляков решился на такое серьезное преступление. Есть версия, что студент подвергался постоянным унижениям сокурсников и решил отомстить недоброжелателям.