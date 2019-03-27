Билеты есть, а вагона нет: Укрзализныця снова угодила в скандал

Укрзализныця стала фигурантом нового скандала. В Ужгороде на платформу подали поезд, в котором забыли прицепить еще один дополнительный вагон. Об этом рассказал очевидец инцидента Евгений Ивашко на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Ужгороде. На платформу был подан поезд "Солотвино-Львов", в котором отсутствовал 11 вагон. Во время посадки пассажиры выяснили, что у них есть билеты в несуществующий вагон.

"Поезд "Солотвино-Львов". Эти люди имеют билеты на 11 вагон, который забыли прицепить. "Билеты есть – вагона нет", - написал Евгений Ивашко и опубликовал фотографию пассажиров, которые столпились на перроне в ожидании своего вагона.

Укрзализныця забыла прицепить еще один вагон к поезду "Солотвино-Львов" (facebook.com/eugen.ivashko)

В комментариях пользователи возмутились данной ситуацией и рассказали, что подобные казусы с Укрзализныцей бывают часто.

"Я ехала 81 поездом в пятницу, где люди купили купейные билеты в кассе на 39-41 место. При этом места купейные заканчиваются цифрой 36. Так и живем", "У всех бывает предсвадебный синдром, а у нас предвыборный", "Шутка смешная, ситуация страшная", - написали в комментариях.

К сожалению, неизвестно, чем закончилась история с отсутствующим вагоном и смогли ли пассажиры добраться к месту назначения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця оскандалилась из-за дежурной, которая заявила, что в Украине нет войны.

А также рассказывали о том, что пассажиры сообщили о том, какие "сюрпризы" могут попастся в вагонах Укрзализныци.