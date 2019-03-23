ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Донбасс порожняк не гонит: Укрзализныця оскандалилась "кладом" в поезде (фото)

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 17:47
Донбасс порожняк не гонит: Укрзализныця оскандалилась "кладом" в поезде (фото)
Иллюстративное фото (РБК- Украина)

В сети рассказали о "сюрпризах", которые ожидают пассажиров поезда Укрзализныци

Укрзализныця снова угодила в скандал после того, как в сети показали фото кучи мусора и угля в багажном отделении вагона поезда сообщением Мариуполь - Львов. Снимки на своей странице в Facebook опубликовал пассажир поезда №070Д Андрей Шаповал. Мужчина отметил, что "сюрпризы" в мариупольских поездах случаются довольно часто.  

По его словам, речь идет о разбитых окнах и замерзшем тамбуре со слоем иния в 10 см, вонью из туалета во всем вагоне, оборванных дверях и не закрывающихся окнах в лютые холода зимой, ужасном состоянии постельного белья и наглом поведении персонала.

"Я думал что видел уже все… А нет!" - написал Андрей и рассказал, как в последней своей поездке в этом поезде обнаружил в купе под сиденьем кучу угля.

Мужчина признался, что был в ступоре от увиденного. 

Он попросил проводника убрать мусор, на что последовала "просто сногсшибательная фраза":

"Ну если вам это сильно мешает, то мы сейчас конечно уберем...", после чего с недовольным видом проводник начал "извлечение" этого и перенос туда, где оно и должно находиться", - написал Шаповал.

Мужчина также саркастически добавил, что можно "по-настоящему радоваться, что наши поезда ездят на угле, а не на ядерном топливе".

 

Фото с Facebook-страницы Алексея Шаповала

Пользователи сети также шутливо комментируют инцидент:

  • "Уголек контрабандный с Донбаса? Ты, Андрюха, не понял своего счастья. Надо было лечь на законное место и отдать твердое топливо только когда проводник чаек принесет и чистую постельку. Ну и розетка и туалет в карантинной зоне само-собой";
  • "Уголь, чтобы топить в купе";
  • "Донбасс порожняк не гонит!"
  • "Ну ты и балованный - это же был мангал"
  • "Если это мангал... то пассажиры выходит - мясо?.. Тогда это многое обьясняет"...

Как сообщалось ранее, недавно под Запорожьем неизвестные хулиганы забросали камнями вагоны поезда сообщением Запорожье - Киев. В сети показали фото с места инцидента. 

Также мы писали о том, что в Киеве приговорили 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле 2018-го к двум годам лишения свободы условно. 

Напомним, в октябре 2018 года вандалы разгромили вагон пригородного электропоезда Фастов-Киев - разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона. 

Киевский вокзал изменят до неузнаваемости: сеть вскипела В Кривом Роге поезд сошел с рельсов из-за кражи на железной дороге: жуткие фото
Новости Украины Укрзализныцяпоездскандал
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь