Озлобленные олени: поезд Киев-Запорожье вандалы забросали камнями (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Выходка хулиганов под Запорожьем возмутила сеть

Вагоны поезда Запорожье-Киев неизвестные забросали камнями, разбив окна и повредив сиденья осколками. К счастью, пострадавших нет. В сети опубликовали фото с места инцидента, на которых видны последствия действий хулиганов. На странице в Instagram юзер с ником "Это Запорожье" уточняет, что вандалы орудовали в районе бабурских холмов (около поселка Бабурка) в Запорожской области.

Автор публикации призвал местных жителей вразумить виновников происшествия, которых назвал "озлобленными оленями".

"Лавочки, автобусы, поезда... Бабурчане вы что, с другой планеты?" - говорится в публикации.

Высказывается мнение, что вагоны поезда забросали камнями подростки.

Фото: instagram.com/its_zp

Пользователи сети выразили возмущение инцидентом и принялись вспоминать другие подобные ситуации с нападениями на поезда и другой общественный транспорт. Вскоре между подписчиками паблика возникла оживленная дискуссия, в которой некоторые рьяно отстаивали честное имя Бабурки и просили не делать поспешные выводы:

"А с чего вы взяли, что это сделали те, кто живет на Бабурке? Логика железная. Если произошло на Бабурке, значит виноваты бабурчане. Что за бред!"

"На песках жгут камыш, а на Бабурке бьют автобусы и поезда. Запорожье..."

"Да это 100% школота бросает камни. Больше чем уверен";

"Когда-то с мостов бросали банки с краской, камни на проходящие теплоходы. И ржали, что придурки";

"Ранее в поездах Харьков-Херсон такой же вариант наблюдался";

"Просто мои сверстники раньше творили практически то же самое, и ничего, повыростали и спокойные люди, а все потому, что энергии много и девать не куда. Но это чисто мое субъективное мнение";

"Печально. Наверно шантропа развлекается. Беднота, спорт кружки платные, вот они и шарятся и глупостями занимаются"...

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве Подольский районный суд приговорил 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле 2018-го к 2 годам лишения свободы условно.

Также мы писали о том, что в октябре 2018 года вандалы разгромили вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев - разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона.