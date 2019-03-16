Озлобленные олени: поезд Киев-Запорожье вандалы забросали камнями (фото)

Выходка хулиганов под Запорожьем возмутила сеть
Вагоны поезда Запорожье-Киев неизвестные забросали камнями, разбив окна и повредив сиденья осколками. К счастью, пострадавших нет. В сети опубликовали фото с места инцидента, на которых видны последствия действий хулиганов. На странице в Instagram юзер с ником "Это Запорожье" уточняет, что вандалы орудовали в районе бабурских холмов (около поселка Бабурка) в Запорожской области.
Автор публикации призвал местных жителей вразумить виновников происшествия, которых назвал "озлобленными оленями".
"Лавочки, автобусы, поезда... Бабурчане вы что, с другой планеты?" - говорится в публикации.
Высказывается мнение, что вагоны поезда забросали камнями подростки.
Фото: instagram.com/its_zp
Пользователи сети выразили возмущение инцидентом и принялись вспоминать другие подобные ситуации с нападениями на поезда и другой общественный транспорт. Вскоре между подписчиками паблика возникла оживленная дискуссия, в которой некоторые рьяно отстаивали честное имя Бабурки и просили не делать поспешные выводы:
Как сообщалось ранее, недавно в Киеве Подольский районный суд приговорил 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле 2018-го к 2 годам лишения свободы условно.
Также мы писали о том, что в октябре 2018 года вандалы разгромили вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев - разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона.