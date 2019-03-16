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Озлобленные олени: поезд Киев-Запорожье вандалы забросали камнями (фото)

STYLERЖизнь    16.03.2019 - 08:03
Озлобленные олени: поезд Киев-Запорожье вандалы забросали камнями (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Выходка хулиганов под Запорожьем возмутила сеть

Вагоны поезда Запорожье-Киев неизвестные забросали камнями, разбив окна и повредив сиденья осколками. К счастью, пострадавших нет. В сети опубликовали фото с места инцидента, на которых видны последствия действий хулиганов. На странице в Instagram юзер с ником "Это Запорожье" уточняет, что вандалы орудовали в районе бабурских холмов (около поселка Бабурка) в Запорожской области.

Автор публикации призвал местных жителей вразумить виновников происшествия, которых назвал "озлобленными оленями".

"Лавочки, автобусы, поезда... Бабурчане вы что, с другой планеты?" - говорится в публикации.

Высказывается мнение, что вагоны поезда забросали камнями подростки.

 

Фото: instagram.com/its_zp

Пользователи сети выразили возмущение инцидентом и принялись вспоминать другие подобные ситуации с нападениями на поезда и другой общественный транспорт. Вскоре между подписчиками паблика возникла оживленная дискуссия, в которой некоторые рьяно отстаивали честное имя Бабурки и просили не делать поспешные выводы:   

  • "А с чего вы взяли, что это сделали те, кто живет на Бабурке? Логика железная. Если произошло на Бабурке, значит виноваты бабурчане. Что за бред!"
  • "На песках жгут камыш, а на Бабурке бьют автобусы и поезда. Запорожье..."
  • "Да это 100% школота бросает камни. Больше чем уверен";
  • "Когда-то с мостов бросали банки с краской, камни на проходящие теплоходы. И ржали, что придурки";
  • "Ранее в поездах Харьков-Херсон такой же вариант наблюдался";
  • "Просто мои сверстники раньше творили практически то же самое, и ничего, повыростали и спокойные люди, а все потому, что энергии много и девать не куда. Но это чисто мое субъективное мнение";
  • "Печально. Наверно шантропа развлекается. Беднота, спорт кружки платные, вот они и шарятся и глупостями занимаются"...

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве Подольский районный суд приговорил 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле 2018-го к 2 годам лишения свободы условно. 

Также мы писали о том, что в октябре 2018 года вандалы разгромили вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев - разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона. 

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