Я блогер: нетрезвый водитель угрожал полиции, а потом заплакал

Коллаж РБК-Украина

Нетрезвый водитель пытался спровоцировать патрульных на применение спецсредств

В Хмельницком патрульная полиция задержала нетрезвого водителя, который сначала начал им угрожать, а потом заплакал. Видео инцидента опубликовали на странице патрульной полиции Хмельницкой области в Facebook.

Водителя с явными признаками алкогольного опьянения, который передвигался на автомобиле BMW, задержали на улице Панаса Мирного за нарушение правил дорожного движения.

31-летнему жителю Хмельницкого патрульные сразу предложили пройти осмотр и проверку на алкоголь. От осмотра водитель отказался и на месте, и позже – в медицинском учреждении.

"Я блогер и у меня много подписчиков, я сейчас быстро поставлю вас всех на место и уже завтра вы сами принесете мне мое изъятое удостоверение водителя", – начал угрожать полицейским мужчина.

Он добавил, что если сейчас на него составят протокол, то он опубликует свою версию в социальных сетях, которой пользователи поверят скорее, чем полиции. Также он начал провоцировать патрульных на применение спецсредств, обзывал их и пытался снимать на телефон необходимые для будущего видеоролика отрывки.

Когда водитель понял, что полицейские на провокацию не реагируют, он начал плакать и рассказывать, что если у него заберут удостоверение водителя, то его семья лишится единственного источника финансового дохода.

На водителя оформили административный протокол по части 1 статьи 130 КУпАП (Вождение автомобиля с признаками алкогольного опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения). Материалы будут направлены в суд.

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