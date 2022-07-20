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Боль и слезы: отец читает молитву над телом погибшего 13-летнего сына в Харькове (фото)

Отец читает молитву над телом погибшего сына в Харькове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове отец погибшего во время вражеского обстрела подростка более 2 часов читал молитвы над телом сына. Он все время держал его за руку.

Об этом сообщает Суспільне.

Так, количество убитых российскими оккупантами несовершеннолетних продолжает неуклонно расти.

Сегодня российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта на Салтовке в Харькове. Погиб 13-летний мальчик и супруги - 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

В частности, на остановке находились брат с сестрой: 13-летний парень погиб на месте, его 15-летняя сестра ранена. Также среди пострадавших - 72-летняя женщина.

На месте обстрела отец погибшего подростка более 2 часов читал молитвы над телом сына, держа его за руку.

В Харькове отец читает молитву над телом погибшего 13-летнего сына (suspilne.media)

Ранее мы сообщали, что девочка под Киевом притворилась мертвой, чтобы ее не убили оккупанты.

Также мы писали, что семья из Херсона с трехлетним ребенком переплыла реку, чтобы спастись от оккупантов.

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Харьков