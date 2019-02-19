Больше шанса не было: подробности о последних днях Януковича в Украине

Фото: Годовщина расстрелов на Майдане (коллаж РБК-Украина)

Волонтер вспомнил, возможны ли были перевыборы президента во время Майдана

В годовщину расстрелов на Майдане 2014 года ряд людей высказали скептическое мнение о том, что Януковичу можно было “досидеть” свой президентский срок до конца, и тогда бы Россия вряд ли аннексировала Крым или вторглась на Донбасс. Однако активный участник Майдана, кардиохирург и волонтер Назар Озерянский уверен: объявить перевыборы уже теперь экс-президенту и беглецу никто не запрещал.

Об этом он рассказал в комментарии для Styler.

“Ему ничего не запрещали. Активисты просто транслировали свою позицию. В период его президентства уже все дошло до такой критической точки, что на бизнес массово наезжали, даже людей убивали. Мы как граждане этой страны имеем право высказать свою позицию”, - говорит волонтер.

По его словам, Янукович мог уйти в отставку и объявить перевыборы, как делали в критических ситуациях лидеры других государств.

“То, что было в Украине тогда, было несовместимым с комфортной жизнью у себя дома, в своей стране. Большинство из нас, моих друзей, уже почти договорились выезжать из страны, чтобы работать за границей в более благоприятных условиях. Не хотелось терять здесь свое личное время, пока этот бандит досидит срок и что-то там доделает", - вспоминает он.

По его словам, тогда об этом на Майдане никто не думал. Скорее на Майдане все были уверены, что он наоборот начнет выкручивать гайки и начнет на всех давить еще больше, чем давил до того. Больше шансов для этого не будет, чтобы выразить свой протест, выразить свое мнение в своей же стране”, - подчеркивает он.

Радикальное хирургическое лечение общества – именно так описывает идею Майдана кардиохирург, активный участник протестов Революции Достоинства.

Ранее мы писали о том, как врачи проводят обследования пациентов прямо у линии фронта на Донбассе.

Видео: День Достоинства и Свободы (video.rbc.ua)