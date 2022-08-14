Большие зарплаты и хорошие условия: 10 горячих вакансий для учителей в Киеве

Перед началом нового учебного года школы Киева продолжают подготовку к обустройству заведений с учетом требований по безопасности, ждут учеников, а некоторые заведения, которым пришлось столкнуться с оттоком кадров, или для апгрейда своего преподавательского состава, подыскивают новых учителей.

Предлагаемый уровень оплаты труда в учебных заведениях столицы может отличаться значительно - в несколько раз. Какие сейчас самые "дорогие" вакансии для учителей можно встретить - читайте в материале Styler ниже .

Характерно, что в частных учебных заведениях педагогам предлагают зарплаты повыше, и обещают достойные условия труда. При этом в обычных школах оклады у преподавателей в среднем примерно на одном уровне (в предложениях от руководства заведений в центре города - на несколько тысяч гривен больше).

Судя по вакансиям с предложениями о трудоустройстве учителей, размещенных на популярных сайтах объявлений, больше всего сейчас ценятся преподаватели иностранных языков.

Предлагаем вам ознакомиться с топ-10 актуальных вакансий для учителей в Киеве с самыми высокими зарплатами. Возможно, соискателей они смогут заинтересовать.

Учитель английского языка с зарплатой 25 000 - 40 000 гривен в месяц в частной иностранной школе. Для такой работы у педагога должна быть:

квалификация CELTA (Certificate in teaching English to speakers of other languages, ранее Certificate in English Language Teaching to Adults - то есть продвинутая квалификация в области преподавания английского языка как иностранного),

или Trinity СertTESOL или ее эквивалент (курсы без практики преподавания не принимаются).

Также кандидат должен иметь уровень английского языка C1, и быть готовым обучать людей разного возраста и уровня. Опыт преподавания в языковых школах и онлайн - приветствуется.

Формат работы в онлайне, но есть возможность в классе в новой школе во Вроцлаве (Польша). В последнем случае обещают пособие на переселение.

Работодатель добавляет, что кандидаты с квалификацией DELTA и опытом управления "особенно приветствуются", поскольку в ближайшем будущем школа планирует возобновить очные занятия в своих помещениях в Киеве, Одессе и Львове с намерением расширить свою подготовку учителей в Кембридже.

Фото: скрин rabota.ua

Преподаватель немецкого языка с зарплатой 23 520 - 40 800 гривен в месяц. Это работа онлайн. Есть как полная, так и частичная занятость, гибкий график.

Среди требований указывается такое: профильное образование (желательно), уровень немецкого языка В2-С1 (наличие языкового сертификата будет преимуществом), опыт преподавания немецкого на онлайн- и оффлайн курсах не менее 1 года (желательно).

Нужно будет обучать студентов на онлайн-курсах немецкого языка (индивидуально или в мини-группах от 2-х до 6-ти студентов), проверять домашку и давать им обратную связь, а также "заинтересовать студентов на пробных уроках и, по желанию, проводить оплачиваемые языковые клубы".

Фото: скрин rabota.ua

Преподаватель английского языка с зарплатой 15 000 - 30 000 гривен в месяц. Это детское направление - тут малыши от 4 лет. Международная образовательная компания по изучению английского языка в поисках учителя, который может предоставить от 20 открытых часов в неделю.

Чтобы выйти на зарплату от 25 000 гривен, нужно предоставить 8-часовой график 5 дней в неделю и "проводить занятия качественно"... и тогда вы можно выйти на стабильную з/п до 30 000 гривен, говорится в вакансии. Также учитель может изменять форматы обучения или дополнять преподавание другими задачами.

Отмечается также, что даже если у соискателя небольшой опыт в педагогике - это не страшно, и обещают всему научить. Главное, это "желание работать в образовательной сфере и знание английского языка на высоком коммуникационном уровне".

Фото: скрин rabota.ua

Преподаватель польского языка с зарплатой 15 000 - 30 000 гривен в месяц. Тут условия и требования аналогичные с вакансией выше - работодатель тот же самый.

Фото: скрин rabota.ua

Преподаватель английского языка с зарплатой 15 000 - 50 000 гривен в месяц. Это работа онлайн. В объявлении от частной школы говорится, что у их будущего работника "нет ограничений в финансовом развитии".

"Поскольку вы можете не только преподавать, но и участвовать в создании курсов в Инстаграм и/или быть куратором на этих курсах. Также вы можете проводить speaking clubs или предлагать любые свои проекты. Руководство школы будет помогать вам в их реализации!" - указано в вакансии

Вот какие требования: владение английским на уровне С1 (сертификат подтверждения уровня языка является обязательным), умение пользоваться коммуникативной методикой (любые сертификаты по методике TKT, TESOL, CELTA и т.д. будут бонусом).

Фото: скрин rabota.ua

Учитель английского языка с зарплатой 20 000 - 23 000 гривен в месяц. Отмечается, что точный оклад обсуждается на собеседовании. Это полная занятость. Работа в частной инновационной школе.

Требования к кандидату: опыт работы от 2 лет, высокий уровень владения английским (B1 и выше), приветствуется наличие международного сертификата CELTA, TOEFL, IELTS, должно быть профильное педагогическое образование.

"В нашей школе, кроме традиционных занятий английского языка, внедрена билингвальная программа для учащихся 1-3 классов", - говорится в объявлении.

Фото: скрин work.ua

Преподаватель английского языка с зарплатой 14 000 - 21 000 гривен в месяц. Это полная занятость. Указывается график работы с 09:00 до 17:00.

Кандидат должен иметь опыт работы от 1 года.

"Твоими задачами будут: преподавать английский язык, мы даем 50% базовой программы школы; предоставлять экологическую обратную связь", - говорится в объявлении.

Фото: скрин work.ua

Педагог раннего развития с зарплатой 10 000 - 20 000 гривен в месяц. Работа на массиве Троещина (Деснянский район столицы). Есть как полная, так и не полная занятость. Могут взять студента, человека с инвалидностью. От кандидата требуется наличие опыта от 2 лет, и высшее образование.

В обязанности педагога будет входить:

подготовка и проведение развивающих занятий с детьми от 1-го до 4-х лет и/или занятий по подготовке к школе;

изготовление и хранение пособий для занятий;

преподавание на украинском языке;

работа с родителями.

Фото: скрин work.ua

Педагог развития детей с зарплатой 12 000 - 24 000 гривен. Это полная занятость, а у соискателя должен быть опыт работы от 1 года. Ученики школы - дети от 5 до 12 лет. В группах - до 10 детей.

Предлагается официальное трудоустройство, 100% оплачиваемый отпуск, личный кабинет для проведения занятий, готовая учебная программа для работы.

Описаны такие требования к кандидатам:

высшее образование, преимущественно - дошкольное воспитание или учитель начальных классов с опытом работы, социальные педагоги и психологи,

опыт проведения занятий в детских центрах или детских садах, школах не менее 1 года,

знание возрастных особенностей детей, умение и желание находить подход,

энергичность, креативность, любовь к детям, интеллигентность, чувство юмора, умение общаться с родителями, свободное владение украинским языком.

Фото: скрин work.ua

Учитель начальной школы с зарплатой 18 000 - 20 000 гривен в месяц.

Речь идет о преподавании для детей 1 класса. Среди требований - опыт от 5 лет. Возможна как полная, так и неполная занятость. Преимуществом будет владение информационными технологиями на уровне опытного пользователя, знание иностранных языков, умение составлять обучающие программы.

Также отмечается, что приступать к работе можно уже сейчас, или с 1 сентября.

Фото: скрин work.ua