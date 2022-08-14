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Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 09:34
Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві Фото: де в Києві вчителям пропонують найвищі зарплати (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Перед початком нового навчального року школи Києва продовжують підготовку до облаштування закладів з урахуванням вимог з безпеки, чекають на учнів, а деякі заклади, яким довелося зіткнутися з відтоком кадрів, або для апгрейду свого викладацького складу, підшукують нових вчителів.

Пропонований рівень оплати праці в навчальних закладах столиці може відрізнятися значно - у кілька разів. Які зараз "найдорожчі" вакансії для вчителів можна зустріти - читайте в матеріалі Styler нижче.

Характерно, що в приватних навчальних закладах педагогам пропонують зарплати вище, й обіцяють гідні умови праці. При цьому в звичайних школах оклади у викладачів в середньому приблизно на одному рівні (в пропозиціях від керівництва закладів в центрі міста - на кілька тисяч гривень більше).

Судячи з вакансій із пропозиціями про працевлаштування вчителів, розміщених на популярних сайтах оголошень, найбільше зараз цінуються викладачі іноземних мов.

Пропонуємо вам ознайомитися з топ-10 актуальних вакансій для вчителів у Києві з найвищими зарплатами. Можливо, шукачів вони зможуть зацікавити.

Вчитель англійської мови із зарплатою 25 000 - 40 000 гривень на місяць у приватній іноземній школі. Для такої роботи у педагога повинна бути:

  • кваліфікація CELTA (Certificate in teaching English to speakers of other languages, раніше Certificate in English Language Teaching to Adults - тобто просунута кваліфікація в галузі викладання англійської мови як іноземної),
  • або Trinity СertTESOL чи її еквівалент (курси без практики викладання не приймаються).

Також кандидат повинен мати рівень англійської мови C1, і бути готовим навчати людей різного віку та рівня. Досвід викладання в мовних школах і онлайн - вітається.

Формат роботи в онлайні, але є можливість в класі в новій школі у Вроцлаві (Польща). В останньому випадку обіцяють допомогу на переселення.

Роботодавець додає, що кандидати з кваліфікацією DELTA і досвідом управління "особливо вітаються", оскільки в найближчому майбутньому школа планує відновити очні заняття у своїх приміщеннях в Києві, Одесі та Львові з наміром розширити свою підготовку вчителів у Кембриджі.

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін rabota.ua

Викладач німецької мови із зарплатою 23 520 - 40 800 гривень на місяць. Це робота онлайн. Є як повна, так і часткова зайнятість, гнучкий графік.

Серед вимог вказується таке: профільна освіта (бажано), рівень німецької мови В2-С1 (наявність мовного сертифіката буде перевагою), досвід викладання німецької на онлайн- та оффлайн курсах не менше 1 року (бажано).

Потрібно буде навчати студентів на онлайн-курсах німецької мови (індивідуально або в міні-групах від 2-х до 6-ти студентів), перевіряти домашку і давати їм зворотний зв'язок, а також "зацікавити студентів на пробних уроках і, за бажанням, проводити оплачувані мовні клуби".

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін rabota.ua

Викладач англійської мови із зарплатою 15 000 - 30 000 гривень на місяць. Це дитячий напрямок - тут дітки від 4 років. Міжнародна освітня компанія з вивчення англійської мови в пошуках вчителя, який може надати від 20 відкритих годин на тиждень.

Щоб вийти на зарплату від 25 000 гривень, потрібно надати 8-годинний графік 5 днів на тиждень і "проводити заняття якісно"... і тоді ви можете вийти на стабільну з/п до 30 000 гривень, йдеться у вакансії. Також вчитель може змінювати формати навчання або доповнювати викладання іншими завданнями.

Зазначається також, що навіть якщо у здобувача невеликий досвід в педагогіці - це не страшно, і обіцяють всьому навчити. Головне, це "бажання працювати в освітній сфері та знання англійської мови на високому комунікаційному рівні".

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін rabota.ua

Викладач польської мови із зарплатою 15 000 - 30 000 гривень на місяць. Тут умови та вимоги аналогічні з вакансією вище - роботодавець той самий.

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін rabota.ua

Викладач англійської мови із зарплатою 15 000 - 50 000 гривень на місяць. Це робота онлайн. В оголошенні від приватної школи говориться, що у їх майбутнього працівника "немає обмежень у фінансовому розвитку".

"Оскільки ви можете не тільки викладати, а й брати участь у створенні курсів в Instagram та/або бути куратором на цих курсах. Також ви можете проводити speaking clubs або пропонувати будь-які свої проекти. Керівництво школи допомагатиме вам в їх реалізації!" - вказано в вакансії

Ось які вимоги: володіння англійською на рівні С1 (сертифікат підтвердження рівня мови є обов'язковим), вміння користуватися комунікативною методикою (будь-які сертифікати за методикою TKT, TESOL, CELTA і т.д. будуть бонусом).

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін rabota.ua

Вчитель англійської мови із зарплатою 20 000 - 23 000 гривень на місяць. Зауважується, що точний оклад обговорюється на співбесіді. Це повна зайнятість. Робота в приватній інноваційній школі.

Вимоги до кандидата: Досвід роботи від 2 років, високий рівень володіння англійською (B1 і вище), вітається наявність міжнародного сертифіката CELTA, TOEFL, IELTS, має бути профільна педагогічна освіта.

"У нашій школі, крім традиційних занять англійської мови, впроваджена білінгвальна програма для учнів 1-3 класів", - йдеться в оголошенні.

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін work.ua

Викладач англійської мови із зарплатою 14 000 - 21 000 гривень на місяць. Це повна зайнятість. Вказується графік роботи з 09:00 до 17:00.

Кандидат повинен мати досвід роботи від 1 року.

"Твоїми завданнями будуть: викладати англійську мову, ми даємо 50% базової програми школи; надавати екологічний зворотний зв'язок", - йдеться в оголошенні.

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін work.ua

Педагог раннього розвитку із зарплатою 10 000 - 20 000 гривень на місяць. Робота на масиві Троєщина (Деснянський район столиці). Є як повна, так і не повна зайнятість. Можуть взяти студента, людину з інвалідністю. Від кандидата потрібна наявність досвіду від 2 років, і вища освіта.

В обов'язки педагога входитиме:

  • підготовка та проведення розвиваючих занять з дітьми від 1- го до 4х років та/або занять з підготовки до школи;
  • виготовлення та зберігання посібників для занять;
  • викладання українською мовою;
  • робота з батьками.

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін work.ua

Педагог розвитку дітей із зарплатою 12 000 - 24 000 гривень. Це повна зайнятість, а у претендента повинен бути досвід роботи від 1 року. Учні школи - діти від 5 до 12 років. У групах - до 10 дітей.

Пропонується офіційне працевлаштування, 100% оплачувана відпустка, Особистий кабінет для проведення занять, готова навчальна програма для роботи.

Описано такі вимоги до кандидатів:

  • вища освіта, переважно - дошкільне виховання або вчитель початкових класів з досвідом роботи, соціальні педагоги та психологи,
  • досвід проведення занять в дитячих центрах або дитячих садках, школах не менше 1 року,
  • знання вікових особливостей дітей, вміння і бажання знаходити підхід,
  • енергійність, креативність, любов до дітей, інтелігентність, почуття гумору, вміння спілкуватися з батьками, вільне володіння українською мовою.

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін work.ua

Вчитель початкової школи із зарплатою 18 000 - 20 000 гривень на місяць.

Йдеться про викладання для дітей 1 класу. Серед вимог - досвід від 5 років. Можлива як повна, так і неповна зайнятість. Перевагою буде володіння інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача, знання іноземних мов, вміння складати навчальні програми.

Також наголошується, що приступати до роботи можна вже зараз, або з 1 вересня.

Великі зарплати і гарні умови: 10 гарячих вакансій для вчителів у Києві

Фото: скрін work.ua

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого роботодавці в Україні зараз шукають найбільше, та які найпопулярніші вакансії.

А також ми писали, як знайти роботу без досвіду та резюме в Україні, і називали 10 таких вакансій.

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