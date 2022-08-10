Є вакансія: кого роботодавці в Україні зараз шукають найбільше
На ринку праці в Україні фіксується зростання на 14% вакансій від роботодавців за минулий місяць після певного "просідання" на початку літа. При цьому також збільшується попит на найпопулярніші спеціалізації.
Кого зараз роботодавці шукають найактивніше, та в яких регіонах України найбільша конкуренція - читайте в матеріалі нижче.
Звернемо увагу, що за даними Державного центру зайнятості, в липні лідирували за пропонованим рівнем зарплати вакансії менеджером з роздрібної торгівлі та консультанти.
Вони ж входять у топ і за попитом серед роботодавців, вказується в аналізі ринку праці на сайті з пошуку роботи Work.ua.
Кого частіше кличуть на роботу
При цьому липнева п'ятірка лідерів у рейтингу з найбільшою кількістю вакансій за місяць на цьому ресурсі не змінилася. Зріс лише попит на таких популярних фахівців:
- менеджер з продажу - 3 246 вакансій (+13%);
- продавець-консультант - 2 260 вакансій (+11%);
- бухгалтер - 1628 вакансій (+20%);
- водій - 1 265 вакансій (+16%);
- повар - 1 149 вакансій (+11%).
Приріст нових вакансій у липні у порівнянні з червнем - у таких категоріях:
- "Юриспруденція" +38%;
- "Освіта, наука" +31%;
- "Фінанси, банк" +27%;
- "Нерухомість" +25%;
- "Страхування" +22%.
В яких регіонах найбільша конкуренція
Хоча в середині літа середня кількість відгуків на оголошення з вакансіями злегка знизилася, в липні 2022-го конкуренція стала вище в 4 рази, ніж рік тому.
Найвища конкуренція в липні трималася в п'яти регіонах. Середня кількість відгуків на одну вакансію майже у 2 рази знизилася в порівнянні з червнем в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.
Найнижча конкуренція (менш як 1 відгук на вакансію в день) фіксується в Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Житомирській та Черкаській областях.
За липень база резюме ресурсу зросла на 80 тисяч, тобто приблизно на 17%. Більше нових резюме з'явилося в таких регіонах України:
- Київська область - 32 300;
- Дистанційно - 10 940;
- Дніпропетровська область - 9 999;
- Львівська область - 8 441;
- Одеська область - 7 775.
Які області лідирують за кількістю розміщених вакансій:
- Київська область - 10 839,
- Львівська область - 4 950,
- Дніпропетровська область - 3 618,
- Одеська область - 2 128,
- Івано-Франківська область - 1 389 вакансій.
Найбільший приріст пропозицій роботи в липні спостерігався в Дніпропетровській (+25%), Запорізькій (+21%), Миколаївській (+21%), Кіровоградській (+17%) та Київській областях (+16%).
На кого найбільше зріс попит
За рік майже в 6 разів зріс попит на посади "обробник фото", "адміністратор салону краси", "HTML-верстальник". А також в 4 рази - на відеомонтажерів і графічних дизайнерів.
Топ-5 посад з найбільшою конкуренцією в липні та середня кількість відгуків на одну вакансію в день:
- обробник фото - 13;
- адміністратор салону краси - 13;
- HTML-верстальник - 12;
- відеомонтажер - 8;
- Графічний дизайнер - 7.
Список найнижчих за конкуренцією посад другий місяць поспіль очолює вакансія ендокринолога. Низька конкуренція також спостерігається у Ruby on Rails програміста, лікаря УЗД, пилорамника.
Які зарплати
Спостерігається несуттєве зниження рівня заробітної плати в оголошеннях про роботу. З початку літа медіана зарплат в Україні тримається на рівні 15 000 гривень. Не змінилися зарплати в Київській області. А ось падіння на 3-6% відзначено у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Якщо не враховувати сфери IT та програмування, то топ по зарплатах виглядає так:
- медіабаєр - 57 500 грн;
- телеведучий - 40 000 грн;
- висотник - 35 000 грн;
- водій-міжнародник - 35 000 грн;
- керівник відділу продажів - 32 500 грн;
- директор підприємства - 32 250 грн.
Також найвища оплата праці традиційно в категоріях нерухомості та топменеджменту.
Фото: найвищі зарплати за даними Work.ua за липень 2022
А ось найменша оплата праці по вакансіях у прибиральника - 7 тисяч гривень та у санітара - 6 850 гривень.
Додамо, що перед цим у МОЗ озвучили зарплати українських лікарів і медсестер, які за пів року зросли на третину.
А також ми писали, як знайти роботу без досвіду і резюме в Україні, та називали 10 таких вакансій.