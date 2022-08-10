Є вакансія: кого роботодавці в Україні зараз шукають найбільше

На ринку праці в Україні фіксується зростання на 14% вакансій від роботодавців за минулий місяць після певного "просідання" на початку літа. При цьому також збільшується попит на найпопулярніші спеціалізації.

Кого зараз роботодавці шукають найактивніше, та в яких регіонах України найбільша конкуренція - читайте в матеріалі нижче .

Звернемо увагу, що за даними Державного центру зайнятості, в липні лідирували за пропонованим рівнем зарплати вакансії менеджером з роздрібної торгівлі та консультанти.

Вони ж входять у топ і за попитом серед роботодавців, вказується в аналізі ринку праці на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Кого частіше кличуть на роботу

При цьому липнева п'ятірка лідерів у рейтингу з найбільшою кількістю вакансій за місяць на цьому ресурсі не змінилася. Зріс лише попит на таких популярних фахівців:

менеджер з продажу - 3 246 вакансій (+13%);

продавець-консультант - 2 260 вакансій (+11%);

бухгалтер - 1628 вакансій (+20%);

водій - 1 265 вакансій (+16%);

повар - 1 149 вакансій (+11%).

Приріст нових вакансій у липні у порівнянні з червнем - у таких категоріях:

"Юриспруденція" +38%;

"Освіта, наука" +31%;

"Фінанси, банк" +27%;

"Нерухомість" +25%;

"Страхування" +22%.

В яких регіонах найбільша конкуренція

Хоча в середині літа середня кількість відгуків на оголошення з вакансіями злегка знизилася, в липні 2022-го конкуренція стала вище в 4 рази, ніж рік тому.

Найвища конкуренція в липні трималася в п'яти регіонах. Середня кількість відгуків на одну вакансію майже у 2 рази знизилася в порівнянні з червнем в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Найнижча конкуренція (менш як 1 відгук на вакансію в день) фіксується в Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Житомирській та Черкаській областях.

За липень база резюме ресурсу зросла на 80 тисяч, тобто приблизно на 17%. Більше нових резюме з'явилося в таких регіонах України:

Київська область - 32 300;

Дистанційно - 10 940;

Дніпропетровська область - 9 999;

Львівська область - 8 441;

Одеська область - 7 775.

Які області лідирують за кількістю розміщених вакансій:

Київська область - 10 839,

Львівська область - 4 950,

Дніпропетровська область - 3 618,

Одеська область - 2 128,

Івано-Франківська область - 1 389 вакансій.

Найбільший приріст пропозицій роботи в липні спостерігався в Дніпропетровській (+25%), Запорізькій (+21%), Миколаївській (+21%), Кіровоградській (+17%) та Київській областях (+16%).

На кого найбільше зріс попит

За рік майже в 6 разів зріс попит на посади "обробник фото", "адміністратор салону краси", "HTML-верстальник". А також в 4 рази - на відеомонтажерів і графічних дизайнерів.

Топ-5 посад з найбільшою конкуренцією в липні та середня кількість відгуків на одну вакансію в день:

обробник фото - 13;

адміністратор салону краси - 13;

HTML-верстальник - 12;

відеомонтажер - 8;

Графічний дизайнер - 7.

Список найнижчих за конкуренцією посад другий місяць поспіль очолює вакансія ендокринолога. Низька конкуренція також спостерігається у Ruby on Rails програміста, лікаря УЗД, пилорамника.

Які зарплати

Спостерігається несуттєве зниження рівня заробітної плати в оголошеннях про роботу. З початку літа медіана зарплат в Україні тримається на рівні 15 000 гривень. Не змінилися зарплати в Київській області. А ось падіння на 3-6% відзначено у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Якщо не враховувати сфери IT та програмування, то топ по зарплатах виглядає так:

медіабаєр - 57 500 грн;

телеведучий - 40 000 грн;

висотник - 35 000 грн;

водій-міжнародник - 35 000 грн;

керівник відділу продажів - 32 500 грн;

директор підприємства - 32 250 грн.

Також найвища оплата праці традиційно в категоріях нерухомості та топменеджменту.

Фото: найвищі зарплати за даними Work.ua за липень 2022

А ось найменша оплата праці по вакансіях у прибиральника - 7 тисяч гривень та у санітара - 6 850 гривень.