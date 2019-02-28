Борьба стихий: последний день зимы подарит снег и весеннее тепло

Погода в Украине 28 февраля принесет потепление и осадки (фото: pixabay.com)

Погода разделит Украину на весенний Запад и зимний Восток

В четверг, 28 февраля, на большей части Украины будет преимущественно без осадков. На западе и юге страны днем ожидается повышение температуры до +12 градусов. В восточных областях днем пройдет снег, а в Черниговской и Полтавской областях ожидается снег с дождем.

Дождливая погода также возможна в Ровенской области. На остальной территории страны переменная облачность, без осадков, передает Украинский гидрометцентр. Ветер преимущественно западный, 7-12 метров за секунду. Ночью в западных областях, днем ​​в Украине, кроме севера, порывы 15-20 метров за секунду.

В западных областях температура днем будет колебаться на уровне от +7 до +12 тепла, в ночь на среду, 1 марта от +1 до +3 выше нуля.

На севере Украины днем температура составит от +3 до +5 градусов, ночью будет от 0 до +2 градусов тепла. Традиционно холоднее будет в Сумской области - от +1 до +3 тепла днем.

Погода в Украине 28 февраля принесет потепление и осадки (фото: pixabay.com)

В центральных областях днем от +5 до +8 тепла, в ночь на пятницу - от 0 до +4 тепла. Днем будет значительно теплее в Житомирской и Винницкой областях, здесь воздух прогреется до +10 и +12 градусов соответственно и холоднее в Полтавской - от +2 до +4 градусов.

На востоке страны днем ожидается от 0 до +3 днем, ночью от 0 до +2 тепла.

В южных областях дневная температура составит от +8 до +11 тепла, в ночь на пятницу - от +1 до +3 градусов выше нуля.

В Крыму дневная температура составит от +2 до +4 тепла, ночью столбики термометров покажут от +3 до +5 тепла с последующим повышением температуры.

В Киеве днем ожидается от +7 до +9 тепла, в ночь на пятницу, 1 марта - от 0 до +2 градусов. Ветер западный со скоростью 7-12 метров за секунду. Днем будет переменная облачность, а ночь первого дня весны встретит столицу снегом.

Кстати, львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.

Ранее сообщалось о том, что в марте ожидается самый большой всплеск магнитных колебаний.

Также мы писали, что в Украине планируется сделать выходным День Европы, к празднованию которого украинцы присоединились еще в 2003 году.