Последний день зимы: синоптики предупредили украинцев, где пройдет снег

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Скоро уже весна, но зима еще не хочет отступать

Погода 28 февраля в большинстве регионах порадует украинцев. Только на севере и востоке Украины ожидаются осадки в виде снега. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

В последний день зимы на основной части Украины днем будет солнечная плюсовая температура.

Так в западных регионах страны дневная температура достигнет +12 градусов Цельсия. При этом ночью столбики градусников опустятся до -1.

Скриншот с meteo.gov.ua

В южной части Украины днем ожидается +9… +11 градусов, ночью -1… +1. Стоит отметить, что в Херсоне и в Геническе не будет так тепло. Там днем температура воздуха прогреется только до +5, ночь будет -1… -3. В Симферополе днем ожидается +2… +4, ночью 0… -2.

В восточных областях страны ожидается снег. Температура воздуха днем будет на уровне 0… +3, ночью -1… -3.

В северных регионах Украины также пройдет снег. Днем синоптики прогнозируют +3… +5 градусов тепла, ночью -1… -3.

В Киеве 28 февраля днем ожидается +7… +9 градусов, ночью 0… -2. Без осадков.

Напомним, что синоптик предупредила о резком ухудшении погоды.

Ранее сообщалось о том, что в марте ожидается самый большой всплеск магнитных колебаний.