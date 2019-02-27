Быстрые изменения: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптик рассказала, когда ожидается потепление

В ближайшие несколько дней ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она предупредила, что последний зимний день принесет в Украину снег, дождь, сильный ветер и небольшое похолодание на востоке.

"Завершение зимы в Украине будет представительным. И снег, и дождь, и сильный ветер, и холод, и +12 градусов. Снег, а точнее, мокрый снег, будет идти в результате деятельности северного циклона в восточных областях и на севере Украины. Мокрый снег будет сменяться дождем, в зависимости от температуры воздуха", - написала Диденко.

Она отметила, что теплее всего будет в западных областях, а на востоке – холоднее.

"Теплее всего будет на западе, + 7 + 12 градусов, холоднее всего - на востоке, а также в Сумской области и в Запорожье 0 + 3 градуса. В большинстве областей ожидается + 3 + 8 градусов", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице 28 февраля ожидается облачная погода, а к вечеру погода также испортится и пойдет снег.

"В Киеве завтра сначала сухо, однако днем увеличится облачность, а вечером появятся дождь с мокрым снегом или, наоборот, мокрый снег с дождем. Днем + 5 + 7 градусов", - написала синоптик.

Она добавила, что весна начнется с похолодания и предупредила, что с понедельника в Украине снова потеплеет.

"Календарная весна начнется кратковременным похолоданием, 1,2 и 3 марта одевайтесь теплее. Но в понедельник снова потеплеет. Меняется погода так быстро, что голова порой не успевает это переварить. Поэтому прислушайтесь к прогнозам, одевайтесь по погоде и держите себя и окружающую ситуацию в равновесии", - порекомендовала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине ожидается сырая и мрачная погода, а в некоторых областях ожидается снег.

А также мы рассказывали о том, что украинцам рассказали, когда ждать потепления и весенней погоды.