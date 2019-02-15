Какой будет весна: украинцам предсказали интересный прогноз

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Львовский пушистый метеоролог спрогнозировала весну в Украине

Львовский сурок Маруся, которую традиционно будят на Сретение, 15 февраля, дала свой прогноз о том, какая весна ждет украинцев в 2019 году. Об этом сообщает сайт 032.uа.

День сурка во Львовском эколого-натуралистическом центре празднуют не 2 февраля, как во многих других странах, а 15-го февраля – на Сретение. Вот уже 11 лет подряд в этот день будят питомцев центра – львовских сурков и внимательно следят за их поведением, чтобы узнать, какой будет весна.

Стоит отметить, что львовские сурки за последние десять лет ошиблись в своих прогнозах всего два раза. Последние четыре года погоду предсказывает сурок Маруся.

Фото: Львовский сурок Маруся (032.ua)

Как рассказал директор Львовского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович, в этом году Маруся проснулась рано и начала вести себя очень активно, даже свистела.

По словам Антаховича, это значит, что весна в этом году будет ранняя и теплая, настоящую весеннюю погоду можно ожидать уже к середине марта, через четыре недели.

В эколого-натуралистическом центре Маруся живет не одна, там есть еще один сурок и тоже девочка, которую зовут Маруся. Она 15 февраля отказалась просыпаться, но как отметили работники центра, это связано не с прогнозом погоды, а с нестабильной погодой осенью, обе Маруси ушли в спячку в разное время.

Обеим Марусям уже подыскивают жениха и скорее всего им станет сурок из Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что свой прогноз на весну дал харьковский сурок Тимка 2 февраля.

А также рассказывали о том, что экстрасенс рассказала, когда ожидать прихода весны.