"Брак за сутки": эксперт раскрыл неожиданный нюанс об услуге

Фото: Свадьба в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Глава столичной юстиции Станислав Куценко призвал киевлян пользоваться простой и удобной услугой и предоставил статистику о разводах

8.08.18 – счастливая дата для многих влюбленных пар Украины. В этот день в Киеве поженилось рекордное количество пар – 353.

Из них 44 пары заключили брак, воспользовавшись услугой "Брак за сутки". Об этом в комментарии для Styler рассказывает глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Станислав призвал пользоваться удобной услугой – "Брак за сутки", заявку на регистрацию которого можно подать очень удобно и быстро.

Интересно, что пары, которые заключили брак с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся значительно реже, нежели те, которые заключали брак более привычным способом и перед бракосочетанием имели месяц на размышления, рассказывает Станислав.

Фото: "Пары, которые заключили брак с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, нежели те, которые заключали брак более привычным способом" - Станислав Куценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Украинцы могут воспользоваться услугой "Брак за сутки", прямо сейчас подав заявление. Между прочим, сейчас проходит флешмоб от Министерства юстиции Украины: все пары могут в Facebook выкладывать свои фотографии со знаком "восьмерки", знаком бесконечности. Заключенные в этом году браки будут долговременные и крепкие. Поэтому я желаю украинцам счастливой семейной жизни. И – заключайте браки!" - комментирует Станислав Куценко.

Видео: Рекордное количество пар заключило брак в Киеве в "счастливую дату" - 8.08.18 (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

Напомним, рекордное количество пар поженились 8.08.18 в Киеве. Пары надеются, что счастливая дата принесет их семье любовь и радость.

Также ранее в Минюсте обнародовали статистику разводов после услуги "Брак за сутки".